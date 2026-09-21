"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що виявив у своїй машині "прослушку" і додав, що вже викликав поліцію, передає УНН.

Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись - повідомив Гончаренко.

Він наголосив, що прослушка в машині народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, голови ТСК "є дуже поганим знаком".

Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре - резюмував Гончаренко.

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