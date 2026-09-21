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"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про виявлення прослушки в автомобілі та викликав поліцію. Він планує порушити це питання в Раді, ТСК і ПАРЄ.

"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що виявив у своїй машині "прослушку" і додав, що вже викликав поліцію, передає УНН

Я знайшов прослушку в своїй машині.  Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись 

- повідомив Гончаренко. 

Він наголосив, що прослушка в машині народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, голови ТСК "є дуже поганим знаком". 

Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре 

- резюмував Гончаренко.

Мер Львова заявив, що у службовому авто виявили "прослушку"18.09.26, 15:15 • 2503 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Парламентська асамблея Ради Європи
Олексій Гончаренко