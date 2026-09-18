Мер Львова заявив, що у службовому авто виявили "прослушку"

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у службовому авто виявили пристрій, схожий на прослуховуючий. Про знахідку вже повідомили правоохоронцям, передає УНН.

Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі. Про знахідку вже повідомив правоохоронні органи - повідомив Садовий.

Крім того, міський голова Львова оприлюднив відео, на якому показав "знахідку".

"Я не маю гадки, хто це міг поставити, але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду нашими органами, - окей, але прийдіть і заберіть. Якщо безхозне, але можливо буде потрібне буде для розслідувань також правоохоронні органи можуть глянути. Проінформую відповідні органи", - резюмував Садовий.

Він нагадав, що минулого року прослуховуючий пристрій виявили у його кабінеті.