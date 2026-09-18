Мэр Львова заявил, что в служебном автомобиле обнаружили "прослушку"

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в служебном автомобиле обнаружили устройство, похожее на прослушивающее. О находке уже сообщили правоохранителям, передает УНН.

Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз — в служебном автомобиле. О находке уже сообщил правоохранительным органам - сообщил Садовый.

Кроме того, мэр Львова обнародовал видео, на котором показал "находку".

"Я понятия не имею, кто мог это установить, но если это было сделано официально, по решению суда нашими органами, — хорошо, но придите и заберите. Если бесхозное, но, возможно, понадобится для расследований, правоохранительные органы также могут посмотреть. Проинформирую соответствующие органы", — подытожил Садовый.

Он напомнил, что в прошлом году прослушивающее устройство обнаружили в его кабинете.