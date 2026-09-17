НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13600 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18355 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17357 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38511 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26865 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21548 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18245 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30678 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13687 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11904 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожарVideo17 сентября, 20:38 • 2770 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5282 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4464 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 7022 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6252 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30262 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38501 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30672 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36927 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53073 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55666 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59269 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52852 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51382 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55257 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики

Киев • УНН

 • 30271 просмотра

Нацбанк повысил учетную ставку до 16% годовых для сдерживания инфляции и поддержки сбережений в гривне. Решение действует с 18 сентября.

НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики

Национальный банк Украины 17 сентября во второй раз подряд ужесточил монетарную политику, повысив учетную ставку с 15,5% до 16% годовых. Решение вступает в силу с 18 сентября. Таким образом финансовый регулятор пытается сдержать инфляцию, поддержать спрос на гривневые сбережения и уменьшить давление на валютный рынок. Подробнее разобрался УНН.

Какое решение принял НБУ относительно учетной ставки

Правление НБУ повысило ставку на 0,5 процентного пункта — до 16%. Это уже второе повышение подряд: 30 июля регулятор увеличил ее с 15% до 15,5%, фактически развернув цикл смягчения, который начался в начале 2026 года.

В Нацбанке объясняют сентябрьское решение устойчивым фундаментальным ценовым давлением, вторичными эффектами шоков предложения и усилением среднесрочных проинфляционных рисков. В августе потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом выражении и оказалась несколько выше июльского прогноза НБУ. Одним из ключевых факторов стало более заметное, чем ожидалось, подорожание топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Дополнительное давление формируют высокие расходы бизнеса на энергию, логистику и оплату труда, а также последствия российских атак на инфраструктуру.

Почему ставку повысили до 16% и надолго ли

Сейчас НБУ пытается не допустить превращения временных ценовых шоков в устойчивую инфляцию. Когда население и бизнес ожидают дальнейшего роста цен и девальвации, они быстрее тратят гривны или переводят сбережения в валюту. Более высокая ставка должна работать в противоположном направлении: сделать гривневые депозиты и государственные облигации более привлекательными и уменьшить спрос на валюту.

Подчеркнем также, что нынешнее повышение не стало резкой сменой курса. Еще в июльском макропрогнозе НБУ закладывал повышение ставки до 16% в IV квартале 2026 года и ее сохранение на этом уровне в I квартале 2027-го. Смягчение политики тогда прогнозировалось со II квартала 2027 года, с постепенным снижением ставки до 14% в конце 2027-го. В то же время НБУ оставляет за собой возможность менять политику в зависимости от рисков. Если инфляционное давление или ожидания ухудшатся, регулятор может прибегнуть к дополнительному ужесточению. Если же ухудшение ситуации с безопасностью вызовет заметное охлаждение потребительского спроса и рынка труда, Нацбанк допускает смягчение монетарных условий.

Как решение повлияет на кредиты, депозиты и инфляцию в Украине

Для вкладчиков решение скорее положительное. После июльского повышения ставки часть банков уже начала увеличивать доходность гривневых депозитов. А дополнительный шаг НБУ на этом фоне создает стимулы сохранять ставки по вкладам на привлекательном уровне. Высокая доходность гривневых ОВГЗ также останется одним из инструментов, с помощью которых регулятор пытается удержать сбережения в национальной валюте.

Для кредитования эффект сложнее. В классической модели более высокая учетная ставка означает более дорогой ресурс для банков и, соответственно, более дорогие кредиты для населения и бизнеса. Однако в условиях войны эта связь работает не столь прямолинейно из-за государственных кредитных программ, высокой банковской ликвидности и регуляторных стимулов. Сам НБУ оценивает, что повышение до 16% не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование, и подчеркивает длительный период кредитной экспансии.

Для инфляции это решение финансового регулятора будет иметь отложенный эффект. Ведь учетная ставка не способна удешевить нефть, восстановить энергетические объекты или устранить логистические риски, которые значительно влияют на уровень обесценивания национальной валюты. Ее задача — не допустить, чтобы первоначальный скачок затрат запустил более широкий рост цен через спрос, курс гривны и инфляционные ожидания. Именно поэтому НБУ делает ставку не только на прямое влияние высоких ставок, но и на сохранение курсовой устойчивости.

Что будет дальше с монетарной политикой нацрегулятора

Базовый сигнал НБУ сейчас довольно жесткий: регулятор не обещает быстрого возвращения к дешевым деньгам. Июльская прогнозная траектория предполагала сохранение ставки на уровне 16% как минимум до конца I квартала 2027 года. В то же время сентябрьское решение показывает, что Нацбанк готов реагировать, если фактическая инфляция или риски отклоняются от прогноза.

В сложившихся условиях высокая ставка помогает защищать гривневые сбережения, стабилизировать валютный рынок и сдерживать инфляционные ожидания, но одновременно не создает условий для быстрого удешевления рыночных кредитов. В ближайшие месяцы ключевыми факторами для НБУ останутся фактическая инфляция, ситуация в энергетике, цены на топливо, состояние валютного рынка, международное финансирование и интенсивность войны.

Поэтому нынешнее повышение учетной ставки до 16% — это прежде всего сигнал о сохранении жестких монетарных условий. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, пространство для снижения ставки может появиться в 2027 году. Если же ценовые риски усилятся, период «дорогой» гривны продлится дольше.

НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы17.09.26, 14:15 • 4988 просмотров

Александра Василенко

ЭкономикапубликацииФинансы
Тарифы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Национальный банк Украины
Украина