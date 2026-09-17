НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики

Национальный банк Украины 17 сентября во второй раз подряд ужесточил монетарную политику, повысив учетную ставку с 15,5% до 16% годовых. Решение вступает в силу с 18 сентября. Таким образом финансовый регулятор пытается сдержать инфляцию, поддержать спрос на гривневые сбережения и уменьшить давление на валютный рынок. Подробнее разобрался УНН.

Какое решение принял НБУ относительно учетной ставки

Правление НБУ повысило ставку на 0,5 процентного пункта — до 16%. Это уже второе повышение подряд: 30 июля регулятор увеличил ее с 15% до 15,5%, фактически развернув цикл смягчения, который начался в начале 2026 года.

В Нацбанке объясняют сентябрьское решение устойчивым фундаментальным ценовым давлением, вторичными эффектами шоков предложения и усилением среднесрочных проинфляционных рисков. В августе потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом выражении и оказалась несколько выше июльского прогноза НБУ. Одним из ключевых факторов стало более заметное, чем ожидалось, подорожание топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Дополнительное давление формируют высокие расходы бизнеса на энергию, логистику и оплату труда, а также последствия российских атак на инфраструктуру.

Почему ставку повысили до 16% и надолго ли

Сейчас НБУ пытается не допустить превращения временных ценовых шоков в устойчивую инфляцию. Когда население и бизнес ожидают дальнейшего роста цен и девальвации, они быстрее тратят гривны или переводят сбережения в валюту. Более высокая ставка должна работать в противоположном направлении: сделать гривневые депозиты и государственные облигации более привлекательными и уменьшить спрос на валюту.

Подчеркнем также, что нынешнее повышение не стало резкой сменой курса. Еще в июльском макропрогнозе НБУ закладывал повышение ставки до 16% в IV квартале 2026 года и ее сохранение на этом уровне в I квартале 2027-го. Смягчение политики тогда прогнозировалось со II квартала 2027 года, с постепенным снижением ставки до 14% в конце 2027-го. В то же время НБУ оставляет за собой возможность менять политику в зависимости от рисков. Если инфляционное давление или ожидания ухудшатся, регулятор может прибегнуть к дополнительному ужесточению. Если же ухудшение ситуации с безопасностью вызовет заметное охлаждение потребительского спроса и рынка труда, Нацбанк допускает смягчение монетарных условий.

Как решение повлияет на кредиты, депозиты и инфляцию в Украине

Для вкладчиков решение скорее положительное. После июльского повышения ставки часть банков уже начала увеличивать доходность гривневых депозитов. А дополнительный шаг НБУ на этом фоне создает стимулы сохранять ставки по вкладам на привлекательном уровне. Высокая доходность гривневых ОВГЗ также останется одним из инструментов, с помощью которых регулятор пытается удержать сбережения в национальной валюте.

Для кредитования эффект сложнее. В классической модели более высокая учетная ставка означает более дорогой ресурс для банков и, соответственно, более дорогие кредиты для населения и бизнеса. Однако в условиях войны эта связь работает не столь прямолинейно из-за государственных кредитных программ, высокой банковской ликвидности и регуляторных стимулов. Сам НБУ оценивает, что повышение до 16% не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование, и подчеркивает длительный период кредитной экспансии.

Для инфляции это решение финансового регулятора будет иметь отложенный эффект. Ведь учетная ставка не способна удешевить нефть, восстановить энергетические объекты или устранить логистические риски, которые значительно влияют на уровень обесценивания национальной валюты. Ее задача — не допустить, чтобы первоначальный скачок затрат запустил более широкий рост цен через спрос, курс гривны и инфляционные ожидания. Именно поэтому НБУ делает ставку не только на прямое влияние высоких ставок, но и на сохранение курсовой устойчивости.

Что будет дальше с монетарной политикой нацрегулятора

Базовый сигнал НБУ сейчас довольно жесткий: регулятор не обещает быстрого возвращения к дешевым деньгам. Июльская прогнозная траектория предполагала сохранение ставки на уровне 16% как минимум до конца I квартала 2027 года. В то же время сентябрьское решение показывает, что Нацбанк готов реагировать, если фактическая инфляция или риски отклоняются от прогноза.

В сложившихся условиях высокая ставка помогает защищать гривневые сбережения, стабилизировать валютный рынок и сдерживать инфляционные ожидания, но одновременно не создает условий для быстрого удешевления рыночных кредитов. В ближайшие месяцы ключевыми факторами для НБУ останутся фактическая инфляция, ситуация в энергетике, цены на топливо, состояние валютного рынка, международное финансирование и интенсивность войны.

Поэтому нынешнее повышение учетной ставки до 16% — это прежде всего сигнал о сохранении жестких монетарных условий. Если инфляция начнет устойчиво замедляться, пространство для снижения ставки может появиться в 2027 году. Если же ценовые риски усилятся, период «дорогой» гривны продлится дольше.

НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы