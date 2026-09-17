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НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы

Киев • УНН

 • 4986 просмотра

НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п. п. до 16% из-за устойчивого ценового давления и рисков войны. Инфляция в августе достигла 8,1%.

НБУ повысил учетную ставку до 16%: как это повлияет на гривневые активы

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Как сообщили в Нацбанке, это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики. 

Из-за последствий российской агрессии и войны на Ближнем Востоке инфляционное давление остается повышенным

В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% г/г, несколько превысив траекторию июльского прогноза НБУ. Такая динамика цен была обусловлена прежде всего более ощутимым, чем ожидалось, подорожанием топлива на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Кроме того, более высокими темпами росли отдельные административные тарифы, что в значительной степени было обусловлено последствиями российских атак на критическую инфраструктуру.

Базовая инфляция в течение последних месяцев оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда. Инфляционные ожидания экономических агентов также были повышенными.

Несмотря на последствия российских атак, рынок труда и потребительский спрос оставались устойчивыми. В частности, средние зарплаты в июле и, по оценкам НБУ, в августе продолжали расти высокими темпами, что поддержало фундаментальное ценовое давление.

Ожидается, что инфляция начнет замедляться в 2027 году

Траектория инфляции в ближайшие месяцы может быть несколько выше, чем предусматривал предыдущий прогноз НБУ. Инфляционное давление будут подпитывать последствия усиления атак России на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры. Кроме того, на цены будет влиять более дорогое, чем ожидалось ранее, топливо.

Влияние глобальной ценовой конъюнктуры остается проинфляционным, в частности с учетом событий на Ближнем Востоке. В связи с этим все больше центральных банков повышают свои ключевые ставки.

В то же время инфляцию, вероятно, будет ограничивать значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке, в том числе из-за сложностей с вывозом урожаев через Черное море.

Ожидается, что инфляция вернется на траекторию замедления в 2027 году благодаря, в том числе, мерам НБУ по ужесточению монетарной политики.

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Внешняя помощь остается критически важной 

НБУ принимает во внимание заявления правительства об усилении рисков для устойчивости публичных финансов. На фоне меньших, чем ожидалось, объемов официального финансирования в июле-августе фискальная политика была более сдержанной, а международные резервы снизились.

В то же время значительная часть международной помощи привязана к темпам реализации реформ. Речь идет прежде всего о принятии парламентом ряда законопроектов в соответствии с обязательствами Украины по программам поддержки. При условии их имплементации в следующие месяцы объемы внешнего финансирования будут в значительной мере компенсированы.

Восстановление ритмичности и достаточности международной помощи имеет критически важное значение для устойчивости государственных финансов и обеспечения ценовой стабильности.

В НБУ добавили, что ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны. Значительное влияние также могут иметь нарушения ритмичности и недополучение ранее запланированных объемов международного финансирования, а также затягивание боевых действий на Ближнем Востоке.

Война продолжается. Активизация целенаправленных атак России на производственные и инфраструктурные объекты усиливает среднесрочные инфляционные риски.

Актуальными являются и другие риски, связанные с ходом войны, в частности:

  • возникновение дополнительных бюджетных потребностей на поддержание обороноспособности и восстановление с соответствующим расширением внутреннего спроса, в частности на импорт;
    • увеличение давления со стороны заработных плат вследствие углубления дефицита рабочей силы и негативных миграционных тенденций.

      В то же время ухудшение ситуации с безопасностью может привести к охлаждению потребительского спроса и рынка труда, что, напротив, окажет дезинфляционное воздействие.

      С момента июльского макропрогноза также возросли риски, связанные с войной на Ближнем Востоке, прежде всего с более высокими ценами на нефть. Дорогие энергоресурсы ограничивают экономический рост в Украине и одновременно подпитывают российскую агрессию.

      В то же время сохраняется потенциал для более благоприятного развития событий, связанного с усилением военной и финансовой поддержки международных партнеров и достижением существенного прогресса в обеспечении справедливого и длительного мира для Украины.

      Для поддержания привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели в 5% на горизонте политики Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку на 0,5 п. п. — до 16% 

      - подчеркнули в НБУ.

      Июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. В ответ на ужесточение процентной политики НБУ часть банков, преимущественно небольших, уже начала повышать ставки. В результате сохранялся спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен.

      Дополнительное повышение учетной ставки поддержит эти позитивные тенденции, что важно в условиях устойчивого фундаментального ценового давления и роста среднесрочных проинфляционных рисков. Усиление монетарной политики позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий, будет способствовать возвращению инфляции на траекторию замедления и ее дальнейшему движению к цели в 5%.

      По оценкам НБУ, такой шаг не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование. НБУ фиксирует самый длительный период кредитной экспансии. Чтобы дополнительно поддержать бизнес в условиях усиления обстрелов, НБУ принял два пакета регуляторных решений по расширению доступа к финансированию. Работа над следующими мерами продолжается.

      НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков

      В случае существенного усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции. Однако если в следующие месяцы ухудшение ситуации с безопасностью приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий.

      Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию Правлением Национального банка этого решения, будут обнародованы 28 сентября 2026 года.

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      Антонина Туманова

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