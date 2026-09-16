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ФРС США впервые за три года повысила ставку

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Федеральная резервная система США повысила ставку на 0,25 пункта — до 3,75–4%. Решение приняли из-за усиления инфляции.

ФРС США впервые за три года повысила ставку

В среду Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые более чем за три года в рамках возобновившейся борьбы с инфляцией, которая усилилась с начала года из-за войны с Ираном, передает УНН.

Чиновники проголосовали за повышение базовой кредитной ставки на четверть процентного пункта — до диапазона 3,75–4%, отменив таким образом одно из трех прошлогодних снижений ставки.

Это решение принято после нескольких месяцев разрушительной войны на Ближнем Востоке, которая вызвала колебания цен на энергоносители и угрожает сделать инфляцию более устойчивой и масштабной. Представители ФРС также обеспокоены потенциальным инфляционным влиянием масштабного развития технологий искусственного интеллекта.

Решение, принятое в среду, стало первым существенным шагом по изменению процентных ставок под руководством нового главы ФРС Кевина Ворша. Это повышение может привести к разногласиям с президентом Дональдом Трампом, который назначил Ворша на должность после неоднократного давления на центральный банк с требованием снизить ставки.

США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16.09.26, 18:48 • 19569 просмотров

Антонина Туманова

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