ФРС США впервые за три года повысила ставку

В среду Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые более чем за три года в рамках возобновившейся борьбы с инфляцией, которая усилилась с начала года из-за войны с Ираном, передает УНН.

Чиновники проголосовали за повышение базовой кредитной ставки на четверть процентного пункта — до диапазона 3,75–4%, отменив таким образом одно из трех прошлогодних снижений ставки.

Это решение принято после нескольких месяцев разрушительной войны на Ближнем Востоке, которая вызвала колебания цен на энергоносители и угрожает сделать инфляцию более устойчивой и масштабной. Представители ФРС также обеспокоены потенциальным инфляционным влиянием масштабного развития технологий искусственного интеллекта.

Решение, принятое в среду, стало первым существенным шагом по изменению процентных ставок под руководством нового главы ФРС Кевина Ворша. Это повышение может привести к разногласиям с президентом Дональдом Трампом, который назначил Ворша на должность после неоднократного давления на центральный банк с требованием снизить ставки.

США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков