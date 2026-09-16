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ФРС США вперше за три роки підвищила ставку

Київ • УНН

 • 3332 перегляди

Федеральна резервна система США підняла ставку на 0,25 пункту — до 3,75–4%. Рішення ухвалили через посилення інфляції.

ФРС США вперше за три роки підвищила ставку

У середу Федеральна резервна система США підвищила відсоткові ставки вперше за понад три роки в межах відновленої боротьби з інфляцією, яка посилилася з початку року через війну з Іраном, передає УНН.

Посадовці проголосували за підвищення базової кредитної ставки на чверть відсоткового пункту — до діапазону 3,75–4%, скасувавши таким чином одне з трьох минулорічних знижень ставки.

Це рішення ухвалено після кількох місяців руйнівної війни на Близькому Сході, що спричинила коливання цін на енергоносії та загрожує зробити інфляцію більш стійкою й масштабною. Представники ФРС також занепокоєні потенційним інфляційним впливом масштабного розвитку технологій штучного інтелекту.

Рішення, ухвалене в середу, стало першим суттєвим кроком щодо зміни відсоткових ставок під керівництвом нового голови ФРС Кевіна Ворша. Це підвищення може призвести до розбіжностей із президентом Дональдом Трампом, який призначив Ворша на посаду після неодноразового тиску на центральний банк із вимогою знизити ставки.

США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16.09.26, 18:48 • 49790 переглядiв

Антоніна Туманова

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