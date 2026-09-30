Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський

Російські війська вночі атакували Україну майже 190 ударними дронами та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура, є загиблі й поранені. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

З ночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини