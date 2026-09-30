Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський
Київ • УНН
Основною ціллю удару була енергетика Києва та області. Загинули п’ятеро людей, зокрема дитина, ще 14 отримали поранення.
Російські війська вночі атакували Україну майже 190 ударними дронами та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура, є загиблі й поранені. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
З ночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини
Він зазначив, що внаслідок російських атак зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.
Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє
Ворог продовжив удари і вранці. Так, росіяни вдарили дроном по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу. В Києві вдарили по складській будівлі, загинула одна людина.
Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. П'ятеро людей загинуло, і серед них дитина.
Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла
Після ударів рф перебої зі світлом у Києві та п'яти областях30.09.26, 10:15 • 2766 переглядiв