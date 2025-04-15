Одеська область

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1888 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27793 перегляди

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Новини по темi

На Одещині кількість постраждалих від атаки рф зросла до 8

Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.

Війна • 14 квітня, 06:45 • 4746 перегляди

Нічна атака рф на Одещину залишила 7 постраждалих: показали наслідки

Вночі ворог атакував Одеську область дронами, спричинивши пожежі та руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, склад, СТО, медзаклад та авто, семеро людей постраждали.

Війна • 14 квітня, 05:42 • 3986 перегляди

Посівна-2025: аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.

Економіка • 11 квітня, 06:19 • 3528 перегляди

Забруднення моря пальмовою олією та збитки на понад 2 млн доларів: старпому іноземного судна повідомили про підозру

Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.

Кримінал та НП • 9 квітня, 12:37 • 8053 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12233 перегляди

Квітневий снігопад: в УЗ відповіли, чи вплинула негода на рух поїздів

Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.

Суспільство • 6 квітня, 08:48 • 192556 перегляди

Одеську область засипало снігом: відео

Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.

Суспільство • 6 квітня, 06:43 • 11637 перегляди

Намагались переправити ухилянтів за кордон: на Івано-Франківщині затримали лісника зі спільником

На Івано-Франківщині затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Кримінал та НП • 4 квітня, 22:28 • 7568 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12779 перегляди

Ярими зерновими засіяли вже 16% від запланованих площ: лідери посівної

Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.

Економіка • 4 квітня, 06:10 • 4050 перегляди

Суд засудив ексдепутата Одеської облради Бойченка до 10 років тюрми

ВАКС засудив ексдепутата Бойченка до 10 років, а експрокурора Мараховського до 8 років за хабар у 40 тис. дол. США. Їх викрили на вимаганні грошей від підприємця за неперешкоджання бізнесу.

Кримінал та НП • 2 квітня, 07:44 • 7511 перегляди

росія вночі знову атакувала Україну "шахедами": 41 зі 74 збито, 20 - не досягли цілей

Вночі росія запустила по Україні 74 ударні БпЛА типу Shahed та імітатори. Сили оборони збили 41 безпілотник. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Війна • 2 квітня, 06:15 • 7271 перегляди

Користувачі відчувають проблеми з роботою Telegram: на що скаржаться

Користувачі повідомляють про збої в роботі Telegram. Найчастіше скаржаться на проблеми з додатком та підключенням до сервера.

Суспільство • 1 квітня, 07:14 • 18556 перегляди

Над Україною збили 89 зі 163 ворожих дронів, 51 - не досяг цілі

Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.

Війна • 28 березня, 07:40 • 38175 перегляди

На Львівщині завершується опалювальний сезон: коли та де ще в Україні відключать тепло

На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 31177 перегляди

СБУ кваліфікувала вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту

СБУ розслідує вибух в будівлі поліції на Одещині як теракт. Загинула жінка, яка принесла пакет з вибухівкою, троє поліцейських отримали поранення.

Кримінал та НП • 23 березня, 20:14 • 30552 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

В суботу, 22 березня, в Україні буде сонячна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вітер помірний.

Суспільство • 22 березня, 04:57 • 41048 перегляди

рф атакувала Україну 214 дронами: збито 114 безпілотників, 81 - не досяг цілей

У ніч на 21 березня 2025 року росія атакувала Україну 214 дронами. Сили ППО збили 114 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів, але 81 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Війна • 21 березня, 07:39 • 12602 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

COVID-19 • 19 березня, 09:53 • 12001 перегляди

Над Україною збили 90 зі 174 ворожих дронів, 70 - не досягли цілей

У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Війна • 17 березня, 07:06 • 17520 перегляди

Одещина знову опинилася під атакою рф: є пошкодження енергетичної інфраструктури та відключення, один постраждалий

В Одеській області через атаку ворога пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин та авто. Одна людина поранена, 500 абонентів без світла.

Війна • 17 березня, 06:59 • 14508 перегляди

Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.

Війна • 16 березня, 19:23 • 21562 перегляди

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.

Війна • 16 березня, 11:31 • 30675 перегляди

рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

Суспільство • 15 березня, 08:18 • 78322 перегляди

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Війна • 15 березня, 07:03 • 30661 перегляди

Окупанти знеструмили Чорноморськ на Одещині: подробиці атаки

Російські війська масовано атакували Одеську область дронами, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Через атаку місто Чорноморськ залишилось без електропостачання.

Війна • 14 березня, 21:10 • 20301 перегляди

В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку

Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.

Суспільство • 14 березня, 12:55 • 16807 перегляди

Лісові тіні: як скандали та корупція знищують ДП "Ліси України", а держава в період війни втрачає мільйонні прибутки

ДП "Ліси України" потопає в корупції, незаконних вирубках та зловживаннях. Реформа провалилася, а корупціонери збагачуються, завдаючи збитків державі на мільйони.

Кримінал та НП • 12 березня, 14:08 • 209410 перегляди

Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей

У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 130 БпЛА, постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська.

Війна • 10 березня, 06:29 • 111023 перегляди