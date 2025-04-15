Одеська область

Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.
Вночі ворог атакував Одеську область дронами, спричинивши пожежі та руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, склад, СТО, медзаклад та авто, семеро людей постраждали.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.
Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.
На Івано-Франківщині затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
ВАКС засудив ексдепутата Бойченка до 10 років, а експрокурора Мараховського до 8 років за хабар у 40 тис. дол. США. Їх викрили на вимаганні грошей від підприємця за неперешкоджання бізнесу.
Вночі росія запустила по Україні 74 ударні БпЛА типу Shahed та імітатори. Сили оборони збили 41 безпілотник. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
Користувачі повідомляють про збої в роботі Telegram. Найчастіше скаржаться на проблеми з додатком та підключенням до сервера.
Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.
На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.
СБУ розслідує вибух в будівлі поліції на Одещині як теракт. Загинула жінка, яка принесла пакет з вибухівкою, троє поліцейських отримали поранення.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
В суботу, 22 березня, в Україні буде сонячна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вітер помірний.
У ніч на 21 березня 2025 року росія атакувала Україну 214 дронами. Сили ППО збили 114 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів, але 81 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.
В Одеській області через атаку ворога пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин та авто. Одна людина поранена, 500 абонентів без світла.
Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
Російські війська масовано атакували Одеську область дронами, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Через атаку місто Чорноморськ залишилось без електропостачання.
Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.
ДП "Ліси України" потопає в корупції, незаконних вирубках та зловживаннях. Реформа провалилася, а корупціонери збагачуються, завдаючи збитків державі на мільйони.
У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 130 БпЛА, постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська.