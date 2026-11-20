20 листопада в Одеській області внаслідок сильного вітру та падіння дерев травмувалися четверо людей. В Одесі зафіксували 41 повалене дерево, комунальні служби ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська міська рада, пише УНН.

В Одеській області зберігаються сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати 19–24 м/с, а вздовж узбережжя — до 25–28 м/с - повідомив Кіпер.

Унаслідок падіння дерев травмувалися четверо людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Мешканців та гостей області закликають бути уважними та за можливості обмежити перебування на вулиці. Також рекомендують не ходити під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних місць.

Також за повідомленнями Одеська міська рада в Одесі внаслідок сильного та поривчастого вітру зафіксовано 41 повалене дерево. Наразі комунальні служби працюють на місцях і ліквідовують аварійні ситуації.

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