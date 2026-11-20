20 ноября в Одесской области в результате сильного ветра и падения деревьев травмировались четыре человека. В Одессе зафиксировали 41 поваленное дерево, коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщают начальник Одесской ОВА Олег Кипер и Одесский городской совет, пишет УНН.

В Одесской области сохраняются сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 19–24 м/с, а вдоль побережья — до 25–28 м/с - сообщил Кипер.

В результате падения деревьев травмировались четыре человека. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Жителей и гостей области призывают быть внимательными и по возможности ограничить пребывание на улице. Также рекомендуют не ходить под деревьями, держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередачи и других потенциально опасных мест.

Также, по сообщениям Одесского городского совета, в Одессе в результате сильного и порывистого ветра зафиксировано 41 поваленное дерево. В настоящее время коммунальные службы работают на местах и ликвидируют аварийные ситуации.

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