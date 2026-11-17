Увечері 17 листопада до поліції Молдови надійшло відразу кілька повідомлень про падіння безпілотника та звуки вибухів у муніципії Кишинів, а також в Оргіївському та Флорештському районах. На всі локації виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу для перевірки інформації та встановлення обставин, передає УНН із посиланням на Newsmaker.

Деталі

За даними правоохоронців Молдови, дзвінки від громадян почали надходити після 17:00. Так, о 17:09 надійшло повідомлення, що у лісистій місцевості неподалік села Келтуїтор було чутно вибух. Через тринадцять хвилин, о 17.22, надійшло повідомлення з Оргіївського району: громадянин заявив про падіння безпілотника біля лісу неподалік села Похорничень, уточнивши, що апарат не вибухнув. Крім того, о 17:35 мешканці села Верхні Кугурешти (Кухурештій де Сус) Флорештського району повідомили про гучну бавовну.

На вказані місця направили спеціалістів вибухотехнічного відділу поліції. У відомстві закликали громадян у жодному разі не наближатися до підозрілих об'єктів або їх можливих уламків, не торкатися до них та негайно дзвонити за єдиним номером екстрених служб 112. Подробиці правоохоронці пообіцяли повідомити пізніше.

Додамо

Видання зазначає, що вдень 17 листопада на тлі масованих російських атак на Україну у Молдові зафіксували порушення повітряного простору. За даними міністерства оборони, о 15.49 безпілотник типу "Герань-2" залетів з боку Одеської області у напрямку Тирасполя, а потім залишив територію країни. О 16:02 той же дрон повторно перетнув кордон і попрямував у бік села Малаєшти Криулянського району.

Пізніше військові отримали інформацію про безпілотника, який рухався з півдня у напрямку столичного сектору Ботаніка. З міркувань безпеки о 16:27 влада повністю закрила повітряний простір Молдови. У міноборони Молдови закликали громадян при виявленні підозрілих уламків не наближатися до них, не користуватися поряд мобільним телефоном та одразу дзвонити до служби 112.

росія атакувала Україну ракетами й дронами: збито 211 цілей