росія атакувала Україну ракетами й дронами: збито 211 цілей
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні ракети та безпілотники з різних напрямків. Підтверджено збиття або подавлення 211 повітряних цілей.
У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/, крилатими ракетами Іскандер-К, керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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росіяни атакували з брянської, воронезької, курської, ростовської, орловської, бєлгородської, смоленської областей і краснодарського краю росії, а також з окупованих Криму і Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття/подавлення 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т та 205 ворожих БПЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БПЛА уточнюється. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях. Атака триває
Нагадаємо
За добу 16 листопада російські війська втратили 1 620 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 627 040 людей.