У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/, крилатими ракетами Іскандер-К, керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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росіяни атакували з брянської, воронезької, курської, ростовської, орловської, бєлгородської, смоленської областей і краснодарського краю росії, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття/подавлення 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т та 205 ворожих БПЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БПЛА уточнюється. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях. Атака триває - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо

За добу 16 листопада російські війська втратили 1 620 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 627 040 людей.