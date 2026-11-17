В ночь на 17 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М/Циркон/", крылатыми ракетами "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль/Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

россияне атаковали из брянской, воронежской, курской, ростовской, орловской, белгородской, смоленской областей и краснодарского края россии, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 подтверждено уничтожение/подавление 3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 3 "Бандероль/Дань-Т" и 205 вражеских БПЛА типа Shahed (48 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов. Информация относительно крылатых ракет и 60 ударных БПЛА уточняется. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 44 локациях. Атака продолжается - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним

За сутки 16 ноября российские войска потеряли 1 620 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 627 040 человек.