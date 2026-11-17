Протягом доби 16 листопада ворог втратив у війні в Україні 1 620 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада сягнули близько 1 627 040 осіб.

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У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими.

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