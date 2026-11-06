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У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга

Київ • УНН

 • 16 перегляди

За словами Сибіги, Росія має понад 54 тисячі вбитих і важко поранених за жовтень. Україна готує подальші далекобійні удари.

У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
Фото: МЗС України

росія у жовтні втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, передає УНН.

У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Україна звільнила більше землі, ніж росія змогла окупувати. Наші позиції на фронті — найміцніші за три роки

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україна продовжить далекобійну кампанію, щоб повернути війну на територію росії.

Що далі здатна бити Україна, то ближчий кінець війни 

- наголосив Сибіга.

Разом з тим, за його словами, Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі.

Наші пріоритети — гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир’я, повернення дітей, обміни полонених 

- резюмував міністр закордонних справ України.

Втрати росії на війні в Україні перевищили 1,6 млн осіб06.11.26, 07:21 • 4350 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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