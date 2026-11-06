У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга

Фото: МЗС України

росія у жовтні втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, передає УНН.

У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Україна звільнила більше землі, ніж росія змогла окупувати. Наші позиції на фронті — найміцніші за три роки - повідомив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україна продовжить далекобійну кампанію, щоб повернути війну на територію росії.

Що далі здатна бити Україна, то ближчий кінець війни - наголосив Сибіга.

Разом з тим, за його словами, Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі.

Наші пріоритети — гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир’я, повернення дітей, обміни полонених - резюмував міністр закордонних справ України.

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