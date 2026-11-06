У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
Київ • УНН
За словами Сибіги, Росія має понад 54 тисячі вбитих і важко поранених за жовтень. Україна готує подальші далекобійні удари.
росія у жовтні втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, передає УНН.
У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. Україна звільнила більше землі, ніж росія змогла окупувати. Наші позиції на фронті — найміцніші за три роки
Глава МЗС додав, що Україна продовжить далекобійну кампанію, щоб повернути війну на територію росії.
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