В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
Киев • УНН
По словам Сибиги, за октябрь у россии более 54 тысяч убитых и тяжелораненых. Украина готовит дальнейшие дальнобойные удары.
россия в октябре потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает УНН.
В октябре россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Украина освободила больше территории, чем россии удалось оккупировать. Наши позиции на фронте — самые прочные за три года
Глава МИД добавил, что Украина продолжит дальнобойную кампанию, чтобы вернуть войну на территорию россии.
Чем дальше способна наносить удары Украина, тем ближе конец войны
Вместе с тем, по его словам, Украина серьезно относится к встрече в Абу-Даби.
Наши приоритеты — гарантии безопасности, деэскалация в Черном море, энергетическое перемирие, возвращение детей, обмены пленными
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