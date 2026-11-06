В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига

Фото: МИД Украины

россия в октябре потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает УНН.

В октябре россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Украина освободила больше территории, чем россии удалось оккупировать. Наши позиции на фронте — самые прочные за три года - сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина продолжит дальнобойную кампанию, чтобы вернуть войну на территорию россии.

Чем дальше способна наносить удары Украина, тем ближе конец войны - подчеркнул Сибига.

Вместе с тем, по его словам, Украина серьезно относится к встрече в Абу-Даби.

Наши приоритеты — гарантии безопасности, деэскалация в Черном море, энергетическое перемирие, возвращение детей, обмены пленными - подытожил министр иностранных дел Украины.

Потери России в войне в Украине превысили 1,6 млн человек