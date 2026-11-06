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В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

По словам Сибиги, за октябрь у россии более 54 тысяч убитых и тяжелораненых. Украина готовит дальнейшие дальнобойные удары.

В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
Фото: МИД Украины

россия в октябре потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает УНН.

В октябре россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными. Украина освободила больше территории, чем россии удалось оккупировать. Наши позиции на фронте — самые прочные за три года

- сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина продолжит дальнобойную кампанию, чтобы вернуть войну на территорию россии.

Чем дальше способна наносить удары Украина, тем ближе конец войны 

- подчеркнул Сибига.

Вместе с тем, по его словам, Украина серьезно относится к встрече в Абу-Даби.

Наши приоритеты — гарантии безопасности, деэскалация в Черном море, энергетическое перемирие, возвращение детей, обмены пленными 

- подытожил министр иностранных дел Украины.

Потери России в войне в Украине превысили 1,6 млн человек06.11.26, 07:21 • 4362 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Абу-Даби
Европейский Союз
Украина
Польша