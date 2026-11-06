Потери России в войне в Украине превысили 1,6 млн человек
Киев • УНН
За сутки 5 ноября российские войска потеряли 2 440 военнослужащих. Общие потери с начала вторжения достигли около 1 601 830 человек.
За сутки 5 ноября враг потерял в войне в Украине 2 440 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
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Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 ноября достигли около 1 601 830 человек.
Напомним
По данным Jamestown Foundation, на 2026 год Россия планировала привлечь еще 410 тысяч человек для войны против Украины. Однако даже в случае выполнения этого плана для формирования стратегических резервов останется не более 70 тысяч военнослужащих из-за значительных потерь личного состава на фронте.
Украина передала США свои предложения по завершению войны — Зеленский04.11.26, 22:54 • 10489 просмотров