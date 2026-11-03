росія змогла сформувати лише 4 із 17 запланованих дивізій через великі втрати у війні проти України

росія у 2025 році планувала створити 17 нових дивізій та 9 бригад, однак змогла сформувати лише 4 дивізії. Через значні втрати особового складу у війні проти України кремль був змушений відкласти решту планів до 2030 року. Про це йдеться в аналізі Jamestown Foundation, пише УНН.

Деталі

За даними аналітиків, російське командування сформувало 68-му та 71-шу мотострілецькі дивізії, а також 120-ту й 55-ту дивізії морської піхоти. Жодної з 9 запланованих бригад створити не вдалося.

Примітно, що 3 із 4 нових дивізій увійшли до складу Ленінградського військового округу, який охоплює стратегічно важливий для росії північно-західний напрямок поблизу країн Балтії та Фінляндії.

росія відкладає створення військових резервів

Формування ще 13 дивізій та 9 бригад перенесли на 2026–2030 роки. Серед запланованих з'єднань – мотострілецькі дивізії в Центральному, Московському, Східному та Південному військових округах, а також артилерійські частини й нова десантно-штурмова дивізія.

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Однією з головних причин зриву планів називають втрати російської армії на фронті. За наведеними оцінками, у 2025 році вони становили 400–405 тисяч військовослужбовців.

На 2026 рік росія запланувала залучити ще 410 тисяч осіб. Однак навіть у разі виконання цього плану, за оцінкою аналітиків, для формування стратегічних резервів залишиться не більш як 70 тисяч військових.

Чи готується кремль до протистояння з країнами Балтії

Особливу увагу аналітики звертають на посилення Ленінградського військового округу. Саме тут росія зосереджує значну частину нових військових формувань.

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Це може свідчити про наміри москви одночасно продовжувати війну проти України та поступово створювати сили для потенційного протистояння з країнами Балтії.

Водночас значні втрати на українському фронті обмежують можливості російської армії нарощувати чисельність військ.

За оцінкою Defence Express, якщо кремль збереже нинішні пріоритети військового будівництва, країни Балтії можуть мати приблизно 3–5 років для посилення оборони перед потенційною загрозою з боку рф.

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