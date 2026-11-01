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росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

За жовтень російська армія втратила 54 400 убитими й важкопораненими. Сили оборони України звільнили 96,2 км², випередивши захоплення ворога.

росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський

У жовтні російська армія втратила рекордну кількість військових, а Сили оборони України повернули більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У жовтні наші Сили оборони України завдали ворогу рекордних втрат і повернули більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити. За один місяць росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія рф втратила 21 жовтня. Важливо, що ми продовжуємо повертати своє. За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час. Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію

- заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

За добу 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна