росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - Зеленський

У жовтні російська армія втратила рекордну кількість військових, а Сили оборони України повернули більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

У жовтні наші Сили оборони України завдали ворогу рекордних втрат і повернули більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити. За один місяць росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія рф втратила 21 жовтня. Важливо, що ми продовжуємо повертати своє. За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час. Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію