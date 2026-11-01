росія втратила понад 2000 військових за добу війни в Україні - Генштаб
Київ • УНН
За добу 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.
Протягом доби 31 жовтня ворог втратив у війні в Україні 2 100 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада сягнули близько 1 590 270 осіб.
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У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.
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