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Нептун (крилата ракета)

росія втратила понад 2000 військових за добу війни в Україні - Генштаб

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За добу 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.

росія втратила понад 2000 військових за добу війни в Україні - Генштаб

Протягом доби 31 жовтня ворог втратив у війні в Україні 2 100 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада сягнули близько 1 590 270 осіб.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.

Трамп надихнув путіна на ескалацію війни в Україні - Le Monde30.10.26, 01:52 • 15943 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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