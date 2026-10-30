Трамп надихнув путіна на ескалацію війни в Україні - Le Monde

Повернення росії на світовий ринок дизельного палива, про що домовились під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін, набуло форми 23 жовтня, коли перший російський танкер вирушив з Фінської затоки до Нью-Йорка, куди він має прибути приблизно через 20 днів. Про це йдеться у матеріалі Le Monde, повідомляє УНН.

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Зазначається, що вантаж у понад 300 тисяч тонн дизеля виявився недостатнім для зниження цін на паливо в США, які досягли рекордних максимумів напередодні проміжних виборів у США. Але це не має значення, оскільки "угода" - це, перш за все, політичний жест.

Не має значення, що угода щодо дизельного палива не принесе очікуваних економічних вигод; важливий ефект оголошення. Трамп і путін повинні послати сигнали - пояснив старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Сергій Алексашенко.

Видання вказує, що підбадьорений угодами з Трампом, путін "планує ескалацію війни в Україні".

"Оскільки США оголошують про зростаючу кількість енергетичних угод з росією, перспектива консенсусних мирних переговорів між Києвом і москвою продовжує згасати", - пише видання.

Нагадаємо

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального практично не вплинула на американський паливний ринок. Попри анонсовані поставки, дизель у Сполучених Штатах продовжив дорожчати.

Адміністрація Трампа намагається переконати бізнес у США приймати російське дизельне пальне