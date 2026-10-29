Адміністрація Трампа намагається переконати бізнес у США приймати російське дизельне пальне

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа приватно закликають американські компанії приймати російське дизельне пальне, яке прямує до США. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат. Про це повідомляє The Washington Sun, пише УНН.

Американські компанії побоюються ризиків, пов’язаних із купівлею російського пального. Зокрема, демократи в Конгресі стверджують, що указ президента Дональда Трампа порушує санкційне законодавство. Попри це, посадовці адміністрації закликають компанії приймати вантажі, які ще прямують до США.

Зазначається, що і москва, і Вашингтон дуже наполегливо заохочують їх прийняти ці вантажі, зокрема пропонуючи значні знижки, але вони стикаються зі стіною опору через репутаційні та юридичні ризики.

Представник Міністерства фінансів сказав виданню, що ліцензія на купівлю російського дизеля "відповідає діям, які відомство вживало в минулому", а Міністерство "дотримується чинного законодавства та нормативних актів". За словами галузевого аналітика, власники вантажів протягом кількох тижнів намагалися їх "продавати", але не знайшли покупців серед американських компаній. Кілька джерел підтвердили, що на момент завантаження на танкери підтверджених покупців у США не було.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, старший член постійного підкомітету Сенату з розслідувань, у листах до власників суден закликав змінити курс і не доставляти російський дизель до американських портів.

Будь-яка компанія чи особа, яка розглядає можливість придбання російського дизельного палива, має усвідомлювати, що вчиняє злочин і що Конгрес стежить за цим. Крім того, вони можуть бути притягнуті до відповідальності майбутньою адміністрацією, навіть якщо нинішня закриває на це очі