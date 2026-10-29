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Адміністрація Трампа намагається переконати бізнес у США приймати російське дизельне пальне

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Посадовці США закликають компанії прийняти російське дизпаливо зі знижками. Бізнес побоюється санкцій і репутаційних втрат.

Адміністрація Трампа намагається переконати бізнес у США приймати російське дизельне пальне

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа приватно закликають американські компанії приймати російське дизельне пальне, яке прямує до США. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат. Про це повідомляє The Washington Sun, пише УНН.

Деталі

Американські компанії побоюються ризиків, пов’язаних із купівлею російського пального. Зокрема, демократи в Конгресі стверджують, що указ президента Дональда Трампа порушує санкційне законодавство. Попри це, посадовці адміністрації закликають компанії приймати вантажі, які ще прямують до США.

Зазначається, що і москва, і Вашингтон дуже наполегливо заохочують їх прийняти ці вантажі, зокрема пропонуючи значні знижки, але вони стикаються зі стіною опору через репутаційні та юридичні ризики.

Представник Міністерства фінансів сказав виданню, що ліцензія на купівлю російського дизеля "відповідає діям, які відомство вживало в минулому", а Міністерство "дотримується чинного законодавства та нормативних актів". За словами галузевого аналітика, власники вантажів протягом кількох тижнів намагалися їх "продавати", але не знайшли покупців серед американських компаній. Кілька джерел підтвердили, що на момент завантаження на танкери підтверджених покупців у США не було.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, старший член постійного підкомітету Сенату з розслідувань, у листах до власників суден закликав змінити курс і не доставляти російський дизель до американських портів.

Будь-яка компанія чи особа, яка розглядає можливість придбання російського дизельного палива, має усвідомлювати, що вчиняє злочин і що Конгрес стежить за цим. Крім того, вони можуть бути притягнуті до відповідальності майбутньою адміністрацією, навіть якщо нинішня закриває на це очі

- Річард Блюменталь.

Блюменталь також закликав оприлюднити інформацію про продавців, покупців, операторів терміналів і страховиків, залучених до операції, та про будь-які вказівки Міністерства фінансів.

За оцінками галузевих аналітиків і посадовців, танкери, що прямують до портів США, ймовірно, змінять кінцевий пункт призначення на Бразилію. Вона закуповує значні обсяги російського дизеля відтоді, як США запровадили санкції у 2022 році.

Демократи у Сенаті США звинуватили Трампа у зраді України через дизельну угоду з путіним10.10.26, 07:59 • 17842 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Санкції
Міністерство фінансів США
Конгрес США
Бразилія
Дональд Трамп