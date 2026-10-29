Администрация Трампа пытается убедить американский бизнес принимать российское дизельное топливо

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке призывают американские компании принимать российское дизельное топливо, направляющееся в США. В то же время бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь. Об этом сообщает The Washington Sun, пишет УНН.

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Американские компании опасаются рисков, связанных с покупкой российского топлива. В частности, демократы в Конгрессе утверждают, что указ президента Дональда Трампа нарушает санкционное законодательство. Несмотря на это, чиновники администрации призывают компании принимать грузы, которые уже направляются в США.

Отмечается, что и Москва, и Вашингтон очень настойчиво побуждают их принять эти грузы, в частности предлагая значительные скидки, но они сталкиваются со стеной сопротивления из-за репутационных и юридических рисков.

Представитель Министерства финансов сказал изданию, что лицензия на покупку российского дизельного топлива «соответствует действиям, которые ведомство предпринимало в прошлом», а Министерство «соблюдает действующее законодательство и нормативные акты». По словам отраслевого аналитика, владельцы грузов в течение нескольких недель пытались их «продавать», но не нашли покупателей среди американских компаний. Несколько источников подтвердили, что на момент загрузки на танкеры подтвержденных покупателей в США не было.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, старший член постоянного подкомитета Сената по расследованиям, в письмах владельцам судов призвал изменить курс и не доставлять российское дизельное топливо в американские порты.

Любая компания или лицо, рассматривающие возможность приобретения российского дизельного топлива, должны осознавать, что совершают преступление и что Конгресс следит за этим. Кроме того, они могут быть привлечены к ответственности будущей администрацией, даже если нынешняя закрывает на это глаза - Ричард Блюменталь.

Блюменталь также призвал обнародовать информацию о продавцах, покупателях, операторах терминалов и страховщиках, привлеченных к операции, а также о любых указаниях Министерства финансов.

По оценкам отраслевых аналитиков и чиновников, танкеры, направляющиеся к портам США, вероятно, изменят конечный пункт назначения на Бразилию. Она закупает значительные объемы российского дизельного топлива с тех пор, как США ввели санкции в 2022 году.

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