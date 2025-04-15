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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25083 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133205 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133550 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195816 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77479 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

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У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.

Економіка • 4 квітня, 12:35 • 9873 перегляди

Українська кукурудза може виграти від мит США - Reuters

Українська кукурудза може виграти від мит США, частково замінивши американську. Експерти бачать можливість для України збільшити експорт кукурудзи, сої та пшениці.

Економіка • 4 квітня, 05:19 • 4574 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

Новини Світу • 3 квітня, 02:56 • 69394 перегляди

Прокуратура Іспанії оскаржить виправдання колишнього футболіста Дані Алвеса у справі зґвалтування

Прокуратура оскаржить рішення суду, який скасував засудження Дані Алвеса за зґвалтування. Суд Каталонії виправдав футболіста, зважаючи на недостатність доказів.

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Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.

УНН Lite • 30 березня, 08:26 • 231407 перегляди

Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно

Згідно зі звітом WMO, 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація CO2 досягла максимуму за 800 тис. років, а танення льодовиків пришвидшилось.

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Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş зменшив імпорт російської нафти, замінюючи її поставками з інших країн, зокрема з Бразилії. Частка російської нафти в імпорті впала з 50% до 19%.

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Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.

Економіка • 14 березня, 18:56 • 37246 перегляди

У Бразилії вирубують ліси Амазонії - будують трасу до кліматичного саміту

У Бразилії будують автомагістраль через тропічні ліси Амазонії до міста Белен, де відбудеться кліматичний саміт COP30. Екологи кажуть, що це суперечить меті заходу.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії

Томас Бах в інтерв'ю RND розповів про зміну відносин з росією після вторгнення в Україну. Президент МОК, який залишає посаду після 12 років, згадав про співпрацю з путіним та допінговий скандал.

Спорт • 10 березня, 22:32 • 17576 перегляди

Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні

Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.

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"Шахтар" підписав перспективного вінгера, який з 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20

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День народження Тараса Шевченка та Міжнародний день ді-джея: що сьогодні відзначають

Сьогодні відзначають 211 років від дня народження Тараса Шевченка. Його твори перекладено на понад 100 мов, а пам'ятники встановлено у 35 країнах світу від Бразилії до Китаю.

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Світові трейдери кави скорочують закупівлі через рекордне зростання цін

Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.

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Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

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Трамп пригрозив великими митами на товари, що виробляються поза США

Президент США заявив про впровадження дзеркальних мит на імпорт з інших країн з 2 квітня. Трамп підкреслив несправедливість поточної системи, де США стягують менші тарифи, ніж їхні торгові партнери.

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До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.

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Дослідження виявило три сфери, де Україна може посилити стратегічну автономію ЄС: критичні матеріали, промисловість та продовольство. Інтеграція України може подвоїти її ВВП за 10 років та створити 815 тисяч робочих місць.

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Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Бразилії щодо територіальної цілісності України. Сторони обговорили шляхи досягнення справедливого миру та розвиток двосторонніх відносин.

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Лула да Сілва розкритикував Трампа за його висловлювання щодо світових лідерів та претензії на світове панування. Президент Бразилії закликав США поважати суверенітет інших країн та припинити протекціонізм.

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