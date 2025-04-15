Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
Бідні країни побоюються, що багаті держави не підтримають угоду з декарбонізації судноплавства, яка передбачає фінансування кліматичних заходів. Китай, Бразилія та Саудівська Аравія виступають проти податку.
У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.
Українська кукурудза може виграти від мит США, частково замінивши американську. Експерти бачать можливість для України збільшити експорт кукурудзи, сої та пшениці.
Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.
Прокуратура оскаржить рішення суду, який скасував засудження Дані Алвеса за зґвалтування. Суд Каталонії виправдав футболіста, зважаючи на недостатність доказів.
Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.
Згідно зі звітом WMO, 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація CO2 досягла максимуму за 800 тис. років, а танення льодовиків пришвидшилось.
Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.
Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş зменшив імпорт російської нафти, замінюючи її поставками з інших країн, зокрема з Бразилії. Частка російської нафти в імпорті впала з 50% до 19%.
Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.
У Бразилії будують автомагістраль через тропічні ліси Амазонії до міста Белен, де відбудеться кліматичний саміт COP30. Екологи кажуть, що це суперечить меті заходу.
Томас Бах в інтерв'ю RND розповів про зміну відносин з росією після вторгнення в Україну. Президент МОК, який залишає посаду після 12 років, згадав про співпрацю з путіним та допінговий скандал.
Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.
"Шахтар" підписав контракт з 19-річним вінгером Аліссоном з Атлетіку Мінейру до 2030 року. За попередніми даними, сума трансферу склала 16 мільйонів євро.
До 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.
Сьогодні відзначають 211 років від дня народження Тараса Шевченка. Його твори перекладено на понад 100 мов, а пам'ятники встановлено у 35 країнах світу від Бразилії до Китаю.
Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
Президент США заявив про впровадження дзеркальних мит на імпорт з інших країн з 2 квітня. Трамп підкреслив несправедливість поточної системи, де США стягують менші тарифи, ніж їхні торгові партнери.
До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.
Дослідження виявило три сфери, де Україна може посилити стратегічну автономію ЄС: критичні матеріали, промисловість та продовольство. Інтеграція України може подвоїти її ВВП за 10 років та створити 815 тисяч робочих місць.
У бразильському місті Бурітікупу утворилися величезні провалля, що загрожують 1200 жителям. Через піщані ґрунти та сильні дощі воронки продовжують збільшуватися, руйнуючи будинки.
Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Бразилії щодо територіальної цілісності України. Сторони обговорили шляхи досягнення справедливого миру та розвиток двосторонніх відносин.
Лула да Сілва розкритикував Трампа за його висловлювання щодо світових лідерів та претензії на світове панування. Президент Бразилії закликав США поважати суверенітет інших країн та припинити протекціонізм.
Генпрокуратура Бразилії висунула п'ять обвинувачень проти Жаіра Болсонару та 33 інших осіб у спробі держперевороту. Слідство встановило їхню причетність до змови проти демократичного ладу та захоплення урядових будівель.
Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.
Президент Франції планує обговорити з Зеленським деталі щодо військового контингенту. Україна наголошує на важливості участі США та систем ППО Patriot у цьому питанні.