ЄС потребує України для зміцнення своєї стратегічної автономії: у комітетах Ради презентували дослідження

Дослідження виявило три сфери, де Україна може посилити стратегічну автономію ЄС: критичні матеріали, промисловість та продовольство. Інтеграція України може подвоїти її ВВП за 10 років та створити 815 тисяч робочих місць.