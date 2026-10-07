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Україна втрачає позиції в рейтингу FIFA, Іспанія залишається лідером - оновлений рейтинг збірних

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Україна втратила три позиції та 8,08 бала після матчів Ліги націй. Збірна росії залишилася 35-ю, попри відсторонення від FIFA та UEFA.

Україна втрачає позиції в рейтингу FIFA, Іспанія залишається лідером - оновлений рейтинг збірних

Збірна України з футболу втратила три позиції в оновленому рейтингу FIFA після невдалих виступів в останніх матчах Ліги націй-2026/27. Національна збірна опустилася на 36 місце, і опинилася нижче збірної росії. Про це йдеться у оновленому рейтингу FIFA, передає УНН

Деталі 

Так, Україна опустилася з 33 на 36 місце у рейтингу FIFA. Наша збірна втратила -8,08 очок та має у своєму активі 1535,27 очок. 

Рейтинг рахувався з кінця травня. У дебютному матчі Андреа Мальдери проти збірної Польщі (2:0), Україна здобула 2,41 бала, у першому матчі проти Угорщини (1:0) здобула 6,88 бала, проте у матчі проти Грузії (0:0) втратила 2,85 бала, у матчі проти Північної Ірландії (0:3) втратила 9,98 бала, а у матчі проти Угорщини (1:2) втратила 8,08 бала. 

Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй05.10.26, 23:46 • 32917 переглядiв

Зазначимо, що збірна росії, яка з лютого 2024 року не виступає під егідою UEFA та FIFA, а грає лише з "дружніми-командами", зокрема Іраном, Намібією, Тринідадом, Буркіна-Фасо, залишилася на 35 місці. 

Загалом же, ТОП-3 залишився незмінним: перша Іспанія, яка здобула перемогу на ЧС, друга Аргентина, третя - Франція. 

Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу20.07.26, 01:06 • 44496 переглядiв

Збірна Португалії піднялася з 7 на 5 місце, посунувши Бразилію на шосте місце, і Марокко на сьоме. Топ-10 замикають Бельгія, Нідерланди та Мексика. 

Зазначимо, збірна Руанди піднялася одразу на 8 пунктів - з 128 на 119 місце. Найбільше очок набрала збірна Гвінея-Бісау. 

До слова, рейтинг FIFA визначає силу національних збірних та використовується для розподілу команд (посіву) під час жеребкування важливих турнірів. Високе місце допомагає потрапити до першого чи другого кошика, щоб уникнути зустрічей із найсильнішими збірними на груповому етапі кваліфікації. 

Окрім того, рейтинг показує реальні успіхи збірної на міжнародній арені за останні роки завдяки розрахунку за системою Ело. 

Позиція футбольної збірної у рейтингу ФІФА залежить не лише від кількості перемог і поразок. Під час розрахунку враховуються сила суперника, очікуваний результат матчу та важливість самого поєдинку. Саме тому за перемогу над командою з верхньої частини рейтингу можна отримати значно більше балів, ніж за успіх у грі зі слабшим суперником.

"Найсумніший день у кар'єрі": Мессі зіграв останній матч за збірну Аргентини07.10.26, 08:53 • 13601 перегляд

Павло Башинський

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