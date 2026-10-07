Украина теряет позиции в рейтинге FIFA, Испания остается лидером — обновленный рейтинг сборных

Сборная Украины по футболу потеряла три позиции в обновлённом рейтинге FIFA после неудачных выступлений в последних матчах Лиги наций-2026/27. Национальная сборная опустилась на 36-е место и оказалась ниже сборной россии. Об этом говорится в обновлённом рейтинге FIFA, передаёт УНН.

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Так, Украина опустилась с 33-го на 36-е место в рейтинге FIFA. Наша сборная потеряла -8,08 очка и имеет в своём активе 1535,27 очка.

Рейтинг рассчитывался с конца мая. В дебютном матче Андреа Мальдеры против сборной Польши (2:0) Украина получила 2,41 балла, в первом матче против Венгрии (1:0) получила 6,88 балла, однако в матче против Грузии (0:0) потеряла 2,85 балла, в матче против Северной Ирландии (0:3) потеряла 9,98 балла, а в матче против Венгрии (1:2) потеряла 8,08 балла.

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Отметим, что сборная россии, которая с февраля 2024 года не выступает под эгидой UEFA и FIFA, а играет только с "дружественными командами", в частности с Ираном, Намибией, Тринидадом и Буркина-Фасо, осталась на 35-м месте.

В целом же ТОП-3 осталась неизменной: на первом месте Испания, одержавшая победу на ЧМ, на втором — Аргентина, на третьем — Франция.

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Сборная Португалии поднялась с 7-го на 5-е место, сместив Бразилию на шестое место, а Марокко — на седьмое. Топ-10 замыкают Бельгия, Нидерланды и Мексика.

Отметим, сборная Руанды поднялась сразу на 8 пунктов — со 128-го на 119-е место. Больше всего очков набрала сборная Гвинеи-Бисау.

К слову, рейтинг FIFA определяет силу национальных сборных и используется для распределения команд (посева) во время жеребьёвки важных турниров. Высокое место помогает попасть в первую или вторую корзину, чтобы избежать встреч с сильнейшими сборными на групповом этапе квалификации.

Кроме того, рейтинг показывает реальные успехи сборной на международной арене за последние годы благодаря расчёту по системе Эло.

Позиция футбольной сборной в рейтинге ФИФА зависит не только от количества побед и поражений. При расчёте учитываются сила соперника, ожидаемый результат матча и важность самого поединка. Именно поэтому за победу над командой из верхней части рейтинга можно получить значительно больше баллов, чем за успех в игре со слабейшим соперником.

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