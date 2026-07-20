Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"

В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"

В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"

В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"

Зеленский назвал главные потребности украинской армии и рассказал о ситуации на фронте

Зеленский назвал главные потребности украинской армии и рассказал о ситуации на фронте

Зеленский назвал главные потребности украинской армии и рассказал о ситуации на фронте

Зеленский назвал главные потребности украинской армии и рассказал о ситуации на фронте

россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры

россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры

россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры

россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры