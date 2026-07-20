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Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Сборная Испании одолела Аргентину со счётом 1:0 в финале ЧМ-2026. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 и стала чемпионом мира. Об этом сообщает УНН.

Детали

Судьбу финального поединка решил единственный мяч, который Ферран Торрес забил на 106-й минуте первого дополнительного тайма. После подачи в штрафную площадку Нико Уильямс скинул мяч головой на партнера, а Торрес со средней дистанции отправил его в сетку.

Основное время матча завершилось без забитых голов. При этом сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам соперника за 90 минут игры, установив антирекорд финалов чемпионатов мира.

Аргентина установила антирекорд в финалах ЧМ, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за 90 минут20.07.26, 00:21 • 2242 просмотра

Ситуация для Аргентины осложнилась уже на 93-й минуте, когда Фернандес получил красную карточку за грубое нарушение правил.

После пропущенного гола Аргентина значительно активизировалась. Во втором дополнительном тайме действующие на тот момент чемпионы мира создали несколько опасных моментов и были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести матч в серию послематчевых пенальти, однако реализовать свои шансы не смогли.

Благодаря минимальной победе Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу, а Ферран Торрес стал автором «золотого» гола финала.

Трамп "похлопал" Кубок мира в VIP-ложе во время матча19.07.26, 22:49 • 1584 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина
Испания