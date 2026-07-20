Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира
Киев • УНН
Сборная Испании одолела Аргентину со счётом 1:0 в финале ЧМ-2026. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 и стала чемпионом мира. Об этом сообщает УНН.
Детали
Судьбу финального поединка решил единственный мяч, который Ферран Торрес забил на 106-й минуте первого дополнительного тайма. После подачи в штрафную площадку Нико Уильямс скинул мяч головой на партнера, а Торрес со средней дистанции отправил его в сетку.
Основное время матча завершилось без забитых голов. При этом сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам соперника за 90 минут игры, установив антирекорд финалов чемпионатов мира.
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Ситуация для Аргентины осложнилась уже на 93-й минуте, когда Фернандес получил красную карточку за грубое нарушение правил.
После пропущенного гола Аргентина значительно активизировалась. Во втором дополнительном тайме действующие на тот момент чемпионы мира создали несколько опасных моментов и были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести матч в серию послематчевых пенальти, однако реализовать свои шансы не смогли.
Благодаря минимальной победе Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу, а Ферран Торрес стал автором «золотого» гола финала.
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