В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры, ремонт будет продолжаться круглосуточно

В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет в 128,4 тыс. семей, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

В течение дня энергетики ДТЭК частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет в 128,4 тыс. семей Одесской области после ночной атаки рф - говорится в сообщении.

По данным компании, ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно.

Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем одесситам. Если у вас уже есть свет, пожалуйста, не включайте энергоемкие приборы одновременно. Это значительно поможет снизить нагрузку на поврежденную сеть - подытожили в ДТЭК.

В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский