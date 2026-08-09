В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры, ремонт будет продолжаться круглосуточно
Киев • УНН
В Одесской области после ночной атаки РФ энергетики частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет для 128,4 тыс. семей. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
В Одесской области после атаки рф частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет в 128,4 тыс. семей, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
В течение дня энергетики ДТЭК частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет в 128,4 тыс. семей Одесской области после ночной атаки рф
По данным компании, ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно.
Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем одесситам. Если у вас уже есть свет, пожалуйста, не включайте энергоемкие приборы одновременно. Это значительно поможет снизить нагрузку на поврежденную сеть
В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский09.08.26, 20:27 • 3772 просмотра