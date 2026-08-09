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Лубинец требует масштабной проверки ТЦК в Закарпатье из-за нарушений прав человека

Киев • УНН

 • 6350 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратится к руководителям силовых органов с требованием проверить ТЦК в Закарпатье. Он заявляет о системных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в регионе с 2023 года.

Лубинец требует масштабной проверки ТЦК в Закарпатье из-за нарушений прав человека
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направит обращения к руководителям правоохранительных и силовых органов с требованием провести масштабные проверки деятельности ТЦК и СП в Закарпатской области. По его словам, во время мониторинговых визитов там неоднократно фиксировали нарушения прав человека, передает УНН.

Детали

Требую масштабной проверки ТЦК и СП на Закарпатье. Когда правда становится неудобной, начинаются атаки на того, кто ее обнародовал. В последнее время наблюдаю очень показательная закономерность в связи с этим

 - подчеркивает Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, как только правоохранительные органы задерживают должностных лиц или сообщают им о подозрении в нарушении прав человека либо возможных уголовных правонарушениях после мониторинговых визитов — вместо ответственности происходят информационные атаки.

Не опровержение фактов. Не устранение нарушений. А информационные атаки на Институцию Уполномоченного, на меня лично и моих региональных Представителей. Для меня такое развитие событий не стало неожиданностью. Только за последнюю неделю сразу в нескольких областях синхронно активизировались так называемые "активисты", которые вдруг начали защищать отдельных работников ТЦК и СП и ставить под сомнение результаты наших мониторинговых визитов

- объясняет Омбудсмен.

В частности, по его словам, больше всего вопросов вызывает ситуация именно на Закарпатье. Дмитрий Лубинец отмечает, что системно говорит о проблемах в этом регионе с 2023 года — с момента назначения руководителя Закарпатского ОТЦК и СП.

За это время мы неоднократно фиксировали коррупционные риски и многочисленные нарушения прав человека. Казалось бы, следствием должна была стать надлежащая правовая оценка и ответственность. Вместо этого мы увидели другое — спланированную кампанию по дискредитации нашей работы

- подчеркивает чиновник.

По словам Омбудсмена, руководителя сначала увольняют, а затем возвращают на ту же должность, однако в качестве исполняющего обязанности на 30 дней, после чего этот срок продлевают.

К слову, еще в декабре 2025 года СБУ проводит у него обыски, находит крупные средства непонятного происхождения, а уже почти через 3 месяца человек снова на своем рабочем месте. Фантастика, не правда ли? Такое "и.о." очень похоже на способ обойти закон! Кто и почему позволяет такую практику? Кто берет на себя ответственность за такие решения? И главное - кто покрывает эту ситуацию?

- заявил Дмитрий Лубинец.

На фоне такой ситуации Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится к Генеральному прокурору Украины, Главнокомандующему ВСУ, и. о. Министра обороны Украины, Государственному бюро расследований, и. о. Председателя Службы безопасности Украины и Министру внутренних дел Украины с требованием провести масштабные проверки деятельности ТЦК и СП по всей Закарпатской области.

Требую прекратить практику назначения исполняющих обязанности на 30 дней с постоянным продлением таких назначений, дать надлежащую правовую оценку деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП, провести проверку деятельности руководителей всех районных ТЦК и СП Закарпатской области, где во время наших мониторинговых визитов неоднократно фиксировались нарушения прав человека. Закон должен действовать одинаково для всех - независимо от должности, звания или региона. Если есть нарушения - должна быть ответственность. И еще одно. Хочу заверить всех, кто рассчитывает давлением или информационными кампаниями заставить нас замолчать: этого не произойдет! Никакие медийные атаки, кадровые манипуляции или попытки дискредитации не остановят нашу работу. Мы и впредь будем выполнять свой долг - защищать права и свободы каждого человека в Украине

- подчеркнул чиновник.

Напомним

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о "шокирующих подробностях из Закарпатья", где, по его данным, "в Береговском РТЦК и СП "одним кликом" лишали законных отсрочек мужчин со всей Украины", и рассказал о схеме, указав, что направил материалы правоохранителям.

Алла Киосак

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