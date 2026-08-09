Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW
Киев • УНН
Россия планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева в течение следующих недель. Аналитики ISW прогнозируют использование РФ стратегического резерва баллистических ракет для нанесения максимального ущерба до 24 августа.
Россия планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева в течение следующих недель. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики прогнозируют, что Россия может использовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.
Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться сохраняющейся нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине
Эксперты указывают, что Россия в последние месяцы использовала небольшие запасы ракет-перехватчиков для атак на Украину и смогла запустить относительно небольшое количество квазибаллистических и баллистических ракет в течение последних недель, которые тем не менее нанесли значительный ущерб.
Напомним
Украина и Соединённые Штаты договорились о регулярных поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
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