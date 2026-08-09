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Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW

Киев • УНН

 • 18158 просмотра

Россия планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева в течение следующих недель. Аналитики ISW прогнозируют использование РФ стратегического резерва баллистических ракет для нанесения максимального ущерба до 24 августа.

Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW

Россия планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева в течение следующих недель. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики прогнозируют, что Россия может использовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.

Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться сохраняющейся нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине

- предупреждают в ISW.

Эксперты указывают, что Россия в последние месяцы использовала небольшие запасы ракет-перехватчиков для атак на Украину и смогла запустить относительно небольшое количество квазибаллистических и баллистических ракет в течение последних недель, которые тем не менее нанесли значительный ущерб.

Напомним

Украина и Соединённые Штаты договорились о регулярных поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Война против Украины обеднила три четверти регионов России — разведка07.08.26, 11:45 • 3623 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Институт изучения войны
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Украина
Киев