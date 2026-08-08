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Турция призвала россию и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море

Киев • УНН

 • 12122 просмотра

Турция призвала рф и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море из-за участившихся ударов. Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что страдают суда, в частности турецкие.

Турция призвала россию и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что из-за участившихся атак страна призвала ввести механизм для объявления «моратория» на удары по коммерческим судам в Чёрном море. Об этом сообщает Le Temps, пишет УНН.

Детали

По его словам, в связи с возобновлением атак Турция «призвала к созданию механизма для объявления моратория».

Конфликт распространился по всему Чёрному морю. Сначала они атаковали порты и военные суда. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора... страдают также суда, которые принадлежат туркам или ходят под турецким флагом

- сказал Фидан.

Напомним

Турция призвала россию и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море. 

Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS и 12 пусковых установок M27008.08.26, 20:46 • 4674 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Хакан Фидан
Турция
Украина