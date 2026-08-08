Сербия и Украина могут совместно выходить на рынки Африки и Азии после завершения войны - Вучич
Киев • УНН
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после завершения войны Белград и Киев могут значительно расширить экономическое сотрудничество и совместно выходить на рынки третьих стран, в частности Азии и Африки. Он подчеркнул потенциал сотрудничества в энергетике, добывающей промышленности и сельском хозяйстве.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после завершения войны Белград и Киев могут значительно расширить экономическое сотрудничество и совместно выходить на рынки третьих стран. Об этом он сказал во время общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По словам Вучича, речь идет не только об увеличении двусторонней торговли, но и о совместных проектах и экспорте продукции на рынки других регионов.
"Я выражаю надежду, что, когда война закончится, наше сотрудничество будет значительно сильнее, масштабнее. И также в том, что касается внешней политики, чтобы мы могли совместно экспортировать некоторые вещи и вместе выходить на третьи рынки", – заявил Вучич.
Он назвал потенциальными направлениями Африканский континент и Азию.
"Например, Африканский континент, Азия. Я думаю, что мы еще увидим соглашения о таком сотрудничестве", – сказал президент Сербии.
Вучич также подчеркнул потенциал сотрудничества в сфере энергетики, добычи и сельского хозяйства.
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