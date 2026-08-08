В Белграде в честь визита Зеленского самый высокий небоскрёб подсветили в цвета флага Украины
Киев • УНН
Самый высокий небоскрёб Белграда «Башня Белграда» подсветили сине-жёлтыми цветами украинского флага. Это произошло во время первого официального визита президента Зеленского в Сербию.
В столице Сербии Белграде самый высокий небоскрёб города «Башня Белград» подсветили сине-жёлтыми цветами украинского флага. Соответствующее видео появилось в сети, информирует УНН.
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Как известно, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию вместе с командой. Запланированы переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом по вопросам экономических связей и безопасности.
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