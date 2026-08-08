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В Белграде в честь визита Зеленского самый высокий небоскрёб подсветили в цвета флага Украины

Киев • УНН

 • 3544 просмотра

Самый высокий небоскрёб Белграда «Башня Белграда» подсветили сине-жёлтыми цветами украинского флага. Это произошло во время первого официального визита президента Зеленского в Сербию.

В Белграде в честь визита Зеленского самый высокий небоскрёб подсветили в цвета флага Украины

В столице Сербии Белграде самый высокий небоскрёб города «Башня Белград» подсветили сине-жёлтыми цветами украинского флага. Соответствующее видео появилось в сети, информирует УНН.

Подробности

Как известно, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в Сербию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию вместе с командой. Запланированы переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом по вопросам экономических связей и безопасности.

Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26.01.26, 04:31 • 24547 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Белград
Сербия
Владимир Зеленский
Украина