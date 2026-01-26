$43.170.00
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мирный план для Украины предусматривает ее вступление в Европейский Союз 1 января 2027 года. Однако он отметил, что некоторые страны-члены ЕС, в частности Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, не согласятся с этим.

Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года

Частью мирного плана по завершению войны в Украине является пункт о вступлении страны в Европейский Союз 1 января 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Novosti.rs.

Подробности

Свое заявление Вучич сделал во время специального заседания правительства Сербии.

Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной, является то, что к выполнению плана будет обязана не только одна сторона, но и значительная часть международного сообщества. Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года - это фактически уже завтра

- заявил президент Сербии.

В то же время, по его словам, на вступление Украины в ЕС не согласятся некоторые страны-члены блока.

"С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Произойдет изменение процедур - и это будет сделано силовым путем, вопреки регламентам и всем другим правилам", - сказал Вучич.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет.

Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать24.01.26, 16:02 • 12334 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Сербия
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Польша