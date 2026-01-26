Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года

Частью мирного плана по завершению войны в Украине является пункт о вступлении страны в Европейский Союз 1 января 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Novosti.rs.

Свое заявление Вучич сделал во время специального заседания правительства Сербии.

Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной, является то, что к выполнению плана будет обязана не только одна сторона, но и значительная часть международного сообщества. Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года - это фактически уже завтра