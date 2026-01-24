Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать

Фото: x.com/andrii_sybiha/

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на недавние заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Будапешт "не пустит" Украину в ЕС в ближайшие 100 лет. Глава внешнеполитического ведомства обратился к своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, сообщает УНН со ссылкой на страницу Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Сибига, когда Виктор Орбан говорит, что "не пустит" Украину в ЕС в ближайшие 100 лет, то "на самом деле он говорит это, прежде всего, не государству Украина, а закарпатским венграм".

По мнению главы украинского МИД, Виктору Орбану и его команде все равно на благополучие и безопасность украинских венгров.

Орбан просто хочет и дальше держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через различные схемы и фонды за рубежом, чтобы построить еще одно футбольное поле или новый частный зоопарк с зебрами. Почему вам не сказать это прямо в глаза закарпатским венграм? Блокируя вступление Украины в ЕС, Виктор Орбан совершает еще одно преступление против венгерского народа и Венгрии - говорится в заявлении Сибиги.

Он добавил, что "ЕС был создан после Второй мировой войны, чтобы предотвратить новую войну".

Вступление Украины в ЕС приблизит мир, гарантирует безопасность и благополучие всей Европе и всему венгерскому народу. Но этого не хочет Путин. Он хочет затягивать войну. Блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан выполняет прихоть Путина, и одновременно блокирует восстановление мира в Европе и делает Венгрию сообщником кремлевского режима - отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины сравнил Виктора Орбана с венгерскими политическими деятелями времен Второй мировой войны - Миклошем Хорти и Ференцем Салаши. Оба, кстати, были союзниками Адольфа Гитлера, но в 1944 году Хорти пытался вывести страну из войны путем переговоров с Антигитлеровской коалицией.

Из-за этого Хорти был лишен власти, а на его место пришел Ференц Салаши, основатель и глава пронацистской Партии скрещенных стрел. За короткий период в конце Второй мировой войны он организовал массовое истребление евреев на территории Венгрии, за что был казнен в 1946 году.

Венгрия и венгерский народ этого не заслуживают. Венгрия не заслуживает снова оказаться на неправильной стороне истории, как сообщник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима - говорится в сообщении Сибиги.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент его страны будет голосовать против вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет. Официальный Киев отреагировал остро и намекнул, что этот план обречен на провал.