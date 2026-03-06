Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"

Украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала представила новую композицию "Замолчи", которая станет частью ее будущего альбома "Мое движение", передает УНН.

Детали

Данный трек является третьей работой из будущей пластинки отечественной знаменитости. В песне сочетаются альтернативный поп и минималистичная электроника, а главный акцент сделан на эмоциональном и интимном вокале.

Композиция затрагивает тему личных границ и внутренней силы человека. По замыслу автора, это история о моменте, когда человек решается отстоять собственные границы и сказать "хватит", чтобы двигаться дальше своим путем.

Вместе с релизом песни артистка представила лирик-видео, которое продолжает атмосферу минимализма и передает ощущение обновления. Визуальная часть подчеркивает состояние внутренних изменений и символизирует начало нового этапа - возвращение к себе.

В центре истории - женский голос, который выбирает не втягиваться в чужие конфликты и устанавливает четкую границу, после которой начинается движение вперед.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, сколько денег было потрачено на номера украинских исполнителей на Евровидении. Одним из самых дорогих оказался перформанс Джамалы.