Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 8680 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 10058 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 14317 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 26622 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 14757 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 17913 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 18016 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18357 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19036 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16408 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
62%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52 • 16662 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 27251 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 18316 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 13477 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 7278 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 7512 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 13643 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 26626 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 18472 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 27419 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 898 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 25451 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 22535 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 24540 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 45726 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Truth Social

Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Джамала представила новую песню "Замовкни", третью из будущего альбома "Рух мій". Композиция сочетает альтернативный поп и минималистичную электронику, затрагивая тему личных границ.

Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"

Украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала представила новую композицию "Замолчи", которая станет частью ее будущего альбома "Мое движение", передает УНН.

Детали

Данный трек является третьей работой из будущей пластинки отечественной знаменитости. В песне сочетаются альтернативный поп и минималистичная электроника, а главный акцент сделан на эмоциональном и интимном вокале.

Композиция затрагивает тему личных границ и внутренней силы человека. По замыслу автора, это история о моменте, когда человек решается отстоять собственные границы и сказать "хватит", чтобы двигаться дальше своим путем.

Вместе с релизом песни артистка представила лирик-видео, которое продолжает атмосферу минимализма и передает ощущение обновления. Визуальная часть подчеркивает состояние внутренних изменений и символизирует начало нового этапа - возвращение к себе.

В центре истории - женский голос, который выбирает не втягиваться в чужие конфликты и устанавливает четкую границу, после которой начинается движение вперед.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, сколько денег было потрачено на номера украинских исполнителей на Евровидении. Одним из самых дорогих оказался перформанс Джамалы.

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Песенный конкурс «Евровидение»