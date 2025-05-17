Евровидение: У Украины 53% шансов пройти в десятку и всего 1% на победу – прогнозы букмекеров

Украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов попасть в десятку на Евровидении-2025, но вероятность победы составляет всего 1%. Наиболее вероятным победителем считается Швеция с 35%.