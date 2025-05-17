В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat поблагодарила Европу за поддержку Украины. После выступления лидер группы произнес патриотический лозунг.
Оркестр исполнил песню Великобритании перед финалом конкурса в Швейцарии. Королевская семья пожелала удачи Remember Monday.
Украинская группа Ziferblat выступит седьмой в гранд-финале Евровидения-2025, который состоится в швейцарском Базеле. Два полуфинала уже определили 20 участников.
В Базеле определены финалисты Евровидения-2025 после двух полуфиналов. Украина вошла в финал, где также выступят страны-основательницы и победители отборочных туров.
15 мая в Базеле состоится второй полуфинал Евровидения-2025, где выступят 19 участников. Трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура", YouTube и других платформах.
Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. У Украины 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.
Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.
Украинская группа Ziferblat, выступающая на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.
Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС, будет представлять Израиль на Евровидении-2025. Она репетирует выступление, готовясь к возможным протестам и освистываниям.
В подборке простые и быстрые рецепты: сырные палочки, крекеры с беконом, перчики-пицца, соус сморс и попкорн с шоколадом. Готовим вкусные перекусы на Евровидение-2025!
В полуфиналах и финале Евровидения-2025 в Базеле зрителей ждут выступления победителей прошлых лет, в частности, NEMO, Baby Lasagna и Jerry Heil.
На репетициях Евровидения 2025 пресса и зрители проголосовали, но Украина не получила баллов. Лидером стали представители Швеции, а первый полуфинал состоится 13 мая.
Сегодня стартует Евровидение-2025 в Базеле. Ziferblat выступит под номером 5.
Обзор скандалов Евровидения-2025: критика костюмов Ziferblat, обвинения в плагиате, поддержка россии участниками и цензура песен. Повлияют ли скандалы на результаты конкурса?
Ювелирный дом SOVA разработал эксклюзивные украшения для группы Ziferblat, представляющей Украину на Евровидении. Украшения в форме мальв дополняют сценические образы.
69-й песенный конкурс состоится в Базеле. Украину представит группа Ziferblat под номером 5 в первом полуфинале 13 мая, смотреть онлайн.
В швейцарском Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025 с самым длинным в истории конкурса бирюзовым ковром. Мероприятие сопровождалось пропалестинскими акциями, в частности блокированием трамвая с делегацией Израиля.
Украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов попасть в десятку на Евровидении-2025, но вероятность победы составляет всего 1%. Наиболее вероятным победителем считается Швеция с 35%.
Ирландский вещатель RTÉ обратился к EBU по поводу участия Израиля в Евровидении после призывов 72 экс-участников конкурса запретить Kan из-за обвинений в поддержке геноцида в Газе.
Более 70 бывших участников Евровидения призывают запретить Израилю выступление из-за войны в Газе. Они требуют применить те же санкции, которые были наложены на Россию в 2022 году.
Группа "Циферблат" представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Костюмы для выступления создал украинский дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с мировыми звездами.
Группа Ziferblat с песней Bird of Pray будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле. Музыканты выступят 13 мая в первом полуфинале под номером пять.
Певица Jerry Heil станет спикером Украины на Евровидении-2025 и объявит баллы нацжури. Группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.
Более 87 тысяч украинцев приняли участие в опросе в "Дія" относительно состава Нацжури на Евровидение-2025. Результаты будут объявлены 17 мая в день гранд-финала конкурса.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
Букмекери прогнозують, що український гурт Ziferblat пройде до фіналу Євробачення-2025, посівши сьоме місце у першому півфіналі. Фаворитами першого півфіналу є Швеція, Естонія та Нідерланди.
В "Дія" проходит опрос для избрания членов национального жюри Евровидения-2025. Пятерка кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, будет оценивать выступления стран.
Европейский вещательный союз (EBU) требует от Эрики Викман изменить костюм и постановку, считая их слишком откровенными. Певица вынуждена подчиниться правилам конкурса.
Украинская группа Ziferblat представила конкурсную версию песни "Bird of Pray" для выступления на Евровидении-2025 в Базеле. Обновленная композиция получила оркестровое звучание и новые вокальные партии в припеве.
Европейский вещательный союз запретил использование мальтийского слова kant в песне представительницы Мальты Мирианы Конте. Мальтийский вещатель должен до 10 марта изменить текст песни или выбрать новую композицию.