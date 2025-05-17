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Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
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Ziferblat на Евровидении-2025 поблагодарил Европу и произнес "Слава Украине!"

В финале Евровидения-2025 группа Ziferblat поблагодарила Европу за поддержку Украины. После выступления лидер группы произнес патриотический лозунг.

Культура • 20:37 • 368 просмотра

Песня Великобритании на Евровидении прозвучала у Букингемского дворца

Оркестр исполнил песню Великобритании перед финалом конкурса в Швейцарии. Королевская семья пожелала удачи Remember Monday.

Культура • 17 мая, 12:19 • 3080 просмотра

Ziferblat выступит седьмым в гранд-финале Евровидения-2025

Украинская группа Ziferblat выступит седьмой в гранд-финале Евровидения-2025, который состоится в швейцарском Базеле. Два полуфинала уже определили 20 участников.

Общество • 16 мая, 07:03 • 2880 просмотра

Евровидение-2025: определены все финалисты песенного конкурса

В Базеле определены финалисты Евровидения-2025 после двух полуфиналов. Украина вошла в финал, где также выступят страны-основательницы и победители отборочных туров.

Культура • 15 мая, 21:57 • 4038 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

15 мая в Базеле состоится второй полуфинал Евровидения-2025, где выступят 19 участников. Трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура", YouTube и других платформах.

Культура • 14 мая, 13:55 • 426603 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. У Украины 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.

Культура • 14 мая, 11:12 • 88739 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.

Культура • 13 мая, 21:24 • 61599 просмотра

Евровидение-2025: Ziferblat поблагодарил Европу за поддержку Украины

Украинская группа Ziferblat, выступающая на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.

Культура • 13 мая, 20:23 • 2979 просмотра

Израильская участница Евровидения готовится к возможному освистыванию

Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС, будет представлять Израиль на Евровидении-2025. Она репетирует выступление, готовясь к возможным протестам и освистываниям.

Культура • 13 мая, 13:08 • 2935 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

В подборке простые и быстрые рецепты: сырные палочки, крекеры с беконом, перчики-пицца, соус сморс и попкорн с шоколадом. Готовим вкусные перекусы на Евровидение-2025!

Общество • 13 мая, 10:48 • 90261 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

В полуфиналах и финале Евровидения-2025 в Базеле зрителей ждут выступления победителей прошлых лет, в частности, NEMO, Baby Lasagna и Jerry Heil.

Культура • 13 мая, 10:05 • 116119 просмотра

Появились результаты опроса прессы и зрителей после репетиции Евровидения 2025: как оценили Украину

На репетициях Евровидения 2025 пресса и зрители проголосовали, но Украина не получила баллов. Лидером стали представители Швеции, а первый полуфинал состоится 13 мая.

Общество • 13 мая, 07:27 • 10315 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

Сегодня стартует Евровидение-2025 в Базеле. Ziferblat выступит под номером 5.

Культура • 13 мая, 05:20 • 190850 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

Обзор скандалов Евровидения-2025: критика костюмов Ziferblat, обвинения в плагиате, поддержка россии участниками и цензура песен. Повлияют ли скандалы на результаты конкурса?

Общество • 12 мая, 15:00 • 146806 просмотра

Бренд SOVA создал украшения-мальвы для образов Ziferblat на Евровидении

Ювелирный дом SOVA разработал эксклюзивные украшения для группы Ziferblat, представляющей Украину на Евровидении. Украшения в форме мальв дополняют сценические образы.

Новости Бизнеса • 12 мая, 13:22 • 7892 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

69-й песенный конкурс состоится в Базеле. Украину представит группа Ziferblat под номером 5 в первом полуфинале 13 мая, смотреть онлайн.

Культура • 12 мая, 08:13 • 111173 просмотра

В Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025

В швейцарском Базеле состоялась церемония открытия Евровидения-2025 с самым длинным в истории конкурса бирюзовым ковром. Мероприятие сопровождалось пропалестинскими акциями, в частности блокированием трамвая с делегацией Израиля.

Культура • 11 мая, 21:54 • 5362 просмотра

Евровидение: У Украины 53% шансов пройти в десятку и всего 1% на победу – прогнозы букмекеров

Украинская группа Ziferblat имеет 53% шансов попасть в десятку на Евровидении-2025, но вероятность победы составляет всего 1%. Наиболее вероятным победителем считается Швеция с 35%.

Культура • 9 мая, 11:03 • 3108 просмотра

Ирландская телекомпания просит обсудить участие Израиля в "Евровидении"

Ирландский вещатель RTÉ обратился к EBU по поводу участия Израиля в Евровидении после призывов 72 экс-участников конкурса запретить Kan из-за обвинений в поддержке геноцида в Газе.

Культура • 9 мая, 00:57 • 4459 просмотра

Евровидение: бывшие участники призывают организаторов запретить выступление Израиля

Более 70 бывших участников Евровидения призывают запретить Израилю выступление из-за войны в Газе. Они требуют применить те же санкции, которые были наложены на Россию в 2022 году.

Культура • 7 мая, 11:26 • 8878 просмотра

Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов

Группа "Циферблат" представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Костюмы для выступления создал украинский дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с мировыми звездами.

Культура • 5 мая, 10:17 • 8054 просмотра

Украинская группа Ziferblat отправилась на Евровидение-2025 в Швейцарию

Группа Ziferblat с песней Bird of Pray будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле. Музыканты выступят 13 мая в первом полуфинале под номером пять.

Культура • 1 мая, 09:27 • 8571 просмотра

На "Евровидении-2025" глашатаем от Украины станет певица Jerry Heil: детали

Певица Jerry Heil станет спикером Украины на Евровидении-2025 и объявит баллы нацжури. Группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.

Культура • 29 апреля, 11:02 • 6634 просмотра

Украинское жюри на Евровидение-2025 выбрали в "Дія": результаты 17 мая

Более 87 тысяч украинцев приняли участие в опросе в "Дія" относительно состава Нацжури на Евровидение-2025. Результаты будут объявлены 17 мая в день гранд-финала конкурса.

Общество • 31 марта, 07:40 • 23573 просмотра

Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025: под каким номером

Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.

Общество • 28 марта, 13:42 • 30909 просмотра

Євробачення-2025: чи пройде Ziferblat у фінал - прогноз букмекерів

Букмекери прогнозують, що український гурт Ziferblat пройде до фіналу Євробачення-2025, посівши сьоме місце у першому півфіналі. Фаворитами першого півфіналу є Швеція, Естонія та Нідерланди.

Культура • 27 марта, 03:05 • 35046 просмотра

Украинцы смогут выбрать членов жюри на Евровидение-2025 в "Дія"

В "Дія" проходит опрос для избрания членов национального жюри Евровидения-2025. Пятерка кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, будет оценивать выступления стран.

Общество • 24 марта, 08:29 • 22902 просмотра

Финскую певицу заставили сменить номер на "Евровидении" из-за "чрезмерной сексуальности"

Европейский вещательный союз (EBU) требует от Эрики Викман изменить костюм и постановку, считая их слишком откровенными. Певица вынуждена подчиниться правилам конкурса.

Новости Мира • 13 марта, 15:25 • 22166 просмотра

Группа Ziferblat обновила песню "Bird of Pray" для Евровидения-2025

Украинская группа Ziferblat представила конкурсную версию песни "Bird of Pray" для выступления на Евровидении-2025 в Базеле. Обновленная композиция получила оркестровое звучание и новые вокальные партии в припеве.

Культура • 10 марта, 10:35 • 14099 просмотра

Цензура "Евровидения-2025" не пропустила песню Мальты из-за пикантного слова

Европейский вещательный союз запретил использование мальтийского слова kant в песне представительницы Мальты Мирианы Конте. Мальтийский вещатель должен до 10 марта изменить текст песни или выбрать новую композицию.

Культура • 5 марта, 10:22 • 18077 просмотра