Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026

Украинская певица Jerry Heil сообщила в Instagram-stories о попытках устранить ее из Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2026", пишет УНН.

Детали

По словам артистки, в сети могут распространять ложную информацию о ее якобы безразличной позиции относительно сборов для ВСУ из-за "падающих охватов".

Знаменитость добавила, что ее брат служит в армии, и она регулярно делает взносы на его сборы, призывая к этому и своих подписчиков.

"Поступила информация, что меня просто хотят снести с нацотбора и сейчас будут распространять обман о том, что я якобы не поддерживаю сборы, потому что "падают охваты". Не ведитесь, потому что мой брат - военный. Вот, например, актуальный сбор, который он просил распространить, на который я доначу и сама, и периодически делаем сборы с вами", – заявила певица.

Исполнительница также напомнила и о других благотворительных инициативах. Во время "Евровидения-2024" она вместе с alyona alyona собирала средства на восстановление гимназии, разрушенной оккупантами, в общей сложности удалось собрать 10 миллионов гривен.

Кроме того, Jerry Heil участвовала в сборах на кейсевак, дроны и управляемые турели, а также поднимала тему возвращения украинских детей, которых похитила россия.

"Тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немного совести. Пытаться завалить украинского артиста таким способом в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?" - добавила певица, обращаясь к аудитории.

Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии