Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026

$43.180.08
50.320.20
ukru
Эксклюзив
13:37 • 3192 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 10942 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11121 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19210 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20080 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21243 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20408 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17308 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36722 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67939 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 436 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 526 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 33315 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 48982 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41506 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Певица Jerry Heil сообщила о распространении неправдивой информации относительно ее безразличия к сборам для ВСУ. Она подчеркнула, что ее брат служит в армии, и она регулярно поддерживает его сборы, а также участвовала во многих благотворительных инициативах.

Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026

Украинская певица Jerry Heil сообщила в Instagram-stories о попытках устранить ее из Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2026", пишет УНН.

Детали

По словам артистки, в сети могут распространять ложную информацию о ее якобы безразличной позиции относительно сборов для ВСУ из-за "падающих охватов". 

Знаменитость добавила, что ее брат служит в армии, и она регулярно делает взносы на его сборы, призывая к этому и своих подписчиков. 

"Поступила информация, что меня просто хотят снести с нацотбора и сейчас будут распространять обман о том, что я якобы не поддерживаю сборы, потому что "падают охваты". Не ведитесь, потому что мой брат - военный. Вот, например, актуальный сбор, который он просил распространить, на который я доначу и сама, и периодически делаем сборы с вами", – заявила певица.

Исполнительница также напомнила и о других благотворительных инициативах. Во время "Евровидения-2024" она вместе с alyona alyona собирала средства на восстановление гимназии, разрушенной оккупантами, в общей сложности удалось собрать 10 миллионов гривен.

Кроме того, Jerry Heil участвовала в сборах на кейсевак, дроны и управляемые турели, а также поднимала тему возвращения украинских детей, которых похитила россия.  

"Тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немного совести. Пытаться завалить украинского артиста таким способом в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?" - добавила певица, обращаясь к аудитории.

Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии09.08.25, 18:20 • 161248 просмотров

 

Станислав Кармазин

ОбществоКультураУНН Lite
Украина