Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии

Эксклюзив
14:11 • 7532 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 21418 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 39724 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 191346 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 108059 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 261077 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 247142 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102954 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145993 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78098 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 41400 просмотра
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках9 августа, 07:55 • 14382 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 18609 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 31205 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 41159 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 261051 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 160110 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 247121 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 246015 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 174291 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 2320 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 21385 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 246015 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 205890 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 216620 просмотра
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии

Киев • УНН

 • 2374 просмотра

Джерри Хейл и YARMAK удалили клип на песню "З якого ти поверху неба?" после обвинений актера Константина Темляка в домашнем насилии. Исполнители планируют создать новый клип из роликов TikTok.

Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии

Jerry Heil и YARMAK удалили клип на песню "З якого ти поверху неба?" после обвинений актера Константина Темляка в домашнем насилии. Исполнители планируют создать новый клип, который "нарежут" из роликов в TikTok, передает УНН.

Детали

Вчера, 8 августа, Александр Ярмак в своем Instagram сообщил о выходе клипа на песню "З якого ти поверху неба?"

"История любви миллионов украинцев, воспетая в "З якого ти поверху неба?" теперь будет жить и в видеоклипе на канале", - написал Ярмак.

Однако вчера бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично обвинила его в насилии, избиении и моральном издевательстве. По ее словам, Темляк регулярно поднимал на нее руку, шантажировал самоубийством, когда она хотела уйти от него, изменял, просил девушек скидывать интимные фото.

Сегодня Ярмак в Instagram написал, что ни он, ни Jerry Heil не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок.

"Это стало известно уже после публикации видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии.

Когда мы снимали клип, вдохновлялись прежде всего вашими историями любви — теми, которыми вы делились с нами в комментариях и видео в течение последних трех месяцев. Это о любви, которая держит, даже когда мир вокруг рушится. О любви, которая не причиняет боли. Клип на "З якого ти поверху неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях сегодняшнего дня, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить. Мы смонтируем клип о вас. Чтобы стать его частью, публикуйте ваши видео под звук в TikTok", - добавил Ярмак.

Напомним

В первом квартале 2025 года в полицию поступило 32 268 заявлений о домашнем насилии, что на 23,6 тысяч меньше, чем в 2024. Также выявлено 26 076 админправонарушений по статье 173-2 КУоАП.

Павел Башинский

ОбществоКультураУНН Lite
ТикТок
Джерри Хайль
Instagram