Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии

Jerry Heil и YARMAK удалили клип на песню "З якого ти поверху неба?" после обвинений актера Константина Темляка в домашнем насилии. Исполнители планируют создать новый клип, который "нарежут" из роликов в TikTok, передает УНН.

Детали

Вчера, 8 августа, Александр Ярмак в своем Instagram сообщил о выходе клипа на песню "З якого ти поверху неба?"

"История любви миллионов украинцев, воспетая в "З якого ти поверху неба?" теперь будет жить и в видеоклипе на канале", - написал Ярмак.

Однако вчера бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично обвинила его в насилии, избиении и моральном издевательстве. По ее словам, Темляк регулярно поднимал на нее руку, шантажировал самоубийством, когда она хотела уйти от него, изменял, просил девушек скидывать интимные фото.

Сегодня Ярмак в Instagram написал, что ни он, ни Jerry Heil не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок.

"Это стало известно уже после публикации видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии.

Когда мы снимали клип, вдохновлялись прежде всего вашими историями любви — теми, которыми вы делились с нами в комментариях и видео в течение последних трех месяцев. Это о любви, которая держит, даже когда мир вокруг рушится. О любви, которая не причиняет боли. Клип на "З якого ти поверху неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях сегодняшнего дня, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить. Мы смонтируем клип о вас. Чтобы стать его частью, публикуйте ваши видео под звук в TikTok", - добавил Ярмак.

Напомним

В первом квартале 2025 года в полицию поступило 32 268 заявлений о домашнем насилии, что на 23,6 тысяч меньше, чем в 2024. Также выявлено 26 076 админправонарушений по статье 173-2 КУоАП.