Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат
Киев • УНН
Граждане Украины, усыновляющие детей, могут получить социальную помощь от государства. Выплаты осуществляются до окончания обучения, но не дольше 23 лет, в размере разницы между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Граждане Украины, усыновляющие детей, могут получить от государства соответствующую социальную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Детали
В Пенсионном фонде отметили: государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях, предоставляется в случаях, когда эти дети обучаются по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования.
Эти выплаты осуществляются до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Обратиться за назначением социальной помощи можно через:
- сервисный центр ПФУ;
- веб-портал электронных
услуг ПФУ;
- портал ДІЯ;
- мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
- ЦНАП;
- средства почтовой связи.
Напомним
Гражданские, освобожденные из российского плена, получат единовременную денежную выплату в размере 50 000 гривен. К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.