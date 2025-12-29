$41.930.00
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Граждане Украины, усыновляющие детей, могут получить социальную помощь от государства. Выплаты осуществляются до окончания обучения, но не дольше 23 лет, в размере разницы между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Граждане Украины, усыновляющие детей, могут получить от государства соответствующую социальную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Детали

В Пенсионном фонде отметили: государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях, предоставляется в случаях, когда эти дети обучаются по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования.

Эти выплаты осуществляются до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Обратиться за назначением социальной помощи можно через:

  • сервисный центр ПФУ;
    • веб-портал электронных услуг ПФУ;
      • портал ДІЯ;
        • мобильное приложение "Пенсионный фонд";
          • уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
            • ЦНАП;
              • средства почтовой связи.

                Напомним

                Гражданские, освобожденные из российского плена, получат единовременную денежную выплату в размере 50 000 гривен. К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

                Евгений Устименко

                ОбществоКультура
                Село
                Государственный бюджет
                Война в Украине
                Пенсионный фонд Украины
                Дія (сервис)
                Украина