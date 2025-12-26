Звільнені з російського полону українці отримають 50 тисяч гривень виплати: покроковий алгоритм

$41.930.22
10:40 • 1220 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:07 • 6094 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 11850 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 21089 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 13495 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 21544 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 14362 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 15288 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23785 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 78610 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Звільнені з російського полону українці отримають 50 тисяч гривень виплати: покроковий алгоритм

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Цивільні, звільнені з російської неволі, отримають одноразову грошову виплату у розмірі 50 000 гривень. Для цього потрібно подати заяву до Мінрегіону з довідкою від Об'єднаного Центру.

Звільнені з російського полону українці отримають 50 тисяч гривень виплати: покроковий алгоритм

Цивільні українці, яких звільнили з російської неволі, будуть отримувати разову грошову виплату в розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Деталі

Заяву на отримання коштів можна подати до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Свириденко додала: всі звільнені з російського полону цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої потреби.

Це продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.

Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї людей, яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської збройної агресії проти України.

Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн - одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн - щорічна допомога

- йдеться в заяві голови Уряду.

Нагадаємо

Міністерство оборони України прирівняло поранення, контузії та травми, отримані військовими в полоні, до бойових. Це забезпечить їм соціальний захист, пільги, компенсації та безоплатне лікування.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаПолітика
