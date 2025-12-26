Звільнені з російського полону українці отримають 50 тисяч гривень виплати: покроковий алгоритм

Цивільні українці, яких звільнили з російської неволі, будуть отримувати разову грошову виплату в розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Заяву на отримання коштів можна подати до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Свириденко додала: всі звільнені з російського полону цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої потреби.

Це продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.

Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї людей, яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської збройної агресії проти України.

Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн - одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн - щорічна допомога