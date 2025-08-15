Травми та захворювання, набуті в полоні, прирівняли до бойових - Міноборони

$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 33334 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 49003 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 45113 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 32677 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 35776 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 50205 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 165137 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88214 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 85873 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75548 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Порошенка розкритикували за наддорогий піджак на фотосесії з військовими: несмак та цинізм
14 серпня, 12:38
Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність
14 серпня, 12:50
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня
14 серпня, 13:14
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
14 серпня, 14:12
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін
19:55
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 33334 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 49003 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 45113 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 39118 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 46031 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39
Травми та захворювання, набуті в полоні, прирівняли до бойових - Міноборони

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Міністерство оборони України прирівняло поранення, контузії та травми, отримані військовими в полоні, до бойових. Це забезпечить їм соціальний захист, пільги, компенсації та безоплатне лікування.

Травми та захворювання, набуті в полоні, прирівняли до бойових - Міноборони

Поранення, контузії та травми, зазнані військовими під час перебування в полоні, офіційно прирівнюються до бойових. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Військовослужбовці, які були в полоні, отримають більше прав і соціального захисту. Зазначається, що відповідний документ уже підписано.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, до цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Відтепер поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових.

Це рішення гарантує військовим:

  • належний соціальний захист;
    • право на всі передбачені пільги та компенсації;
      • безоплатне лікування та реабілітацію.

        Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому

        - наголосив Денис Шмигаль.

        "Важливо, щоб наші захисники отримували найкращий догляд і підтримку, гідну їхнього героїзму. Держава й надалі робитиме все можливе, щоб це їм забезпечити", – підкреслив Міністр оборони.

        Президент Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту для захисту та відновлення українських бійців після полону. Допомога стосуватиметься хвороб, набутих у полоні, та буде прирівняна до допомоги за хвороби, отримані під час служби.

        Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону. Документ передбачає чіткіші вимоги до медогляду та розширення мережі закладів відновлення.

        Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням
05.08.25, 14:15

        Віта Зеленецька

        Здоров'я
        Міністерство оборони України
        Володимир Зеленський
        Україна
        Денис Шмигаль