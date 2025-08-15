Травми та захворювання, набуті в полоні, прирівняли до бойових - Міноборони

Поранення, контузії та травми, зазнані військовими під час перебування в полоні, офіційно прирівнюються до бойових. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Військовослужбовці, які були в полоні, отримають більше прав і соціального захисту. Зазначається, що відповідний документ уже підписано.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, до цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Відтепер поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових.

Це рішення гарантує військовим:

належний соціальний захист;

право на всі передбачені пільги та компенсації;

безоплатне лікування та реабілітацію.

Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому - наголосив Денис Шмигаль.

"Важливо, щоб наші захисники отримували найкращий догляд і підтримку, гідну їхнього героїзму. Держава й надалі робитиме все можливе, щоб це їм забезпечити", – підкреслив Міністр оборони.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту для захисту та відновлення українських бійців після полону. Допомога стосуватиметься хвороб, набутих у полоні, та буде прирівняна до допомоги за хвороби, отримані під час служби.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону. Документ передбачає чіткіші вимоги до медогляду та розширення мережі закладів відновлення.

Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням