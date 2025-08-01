Дасть захист, належне відновлення після полону: Зеленський анонсував підготовку законопроєкту
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту для захисту та відновлення українських бійців після полону. Допомога стосуватиметься хвороб, набутих у полоні, та буде прирівняна до допомоги за хвороби, отримані під час служби.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується законопроєкт, що дасть захист, належне відновлення для українських бійців після полону. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ж провів нараду за підсумками зустрічі з нашими людьми, які були звільнені з російського полону. В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони
Він зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених, а начальник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.
Сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо
Нагадаємо
Кабінет міністрів України у середу, 30 липня, ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців.