Дасть захист, належне відновлення після полону: Зеленський анонсував підготовку законопроєкту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується законопроєкт, що дасть захист, належне відновлення для українських бійців після полону. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж провів нараду за підсумками зустрічі з нашими людьми, які були звільнені з російського полону. В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони - сказав Зеленський.

Він зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених, а начальник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів.

Сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо - додав Зеленський.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України у середу, 30 липня, ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців.