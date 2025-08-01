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Даст защиту, надлежащее восстановление после плена: Зеленский анонсировал подготовку законопроекта

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Зеленский сообщил о подготовке законопроекта для защиты и восстановления украинских бойцов после плена. Помощь будет касаться болезней, приобретенных в плену, и будет приравнена к помощи за болезни, полученные во время службы.

Даст защиту, надлежащее восстановление после плена: Зеленский анонсировал подготовку законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится законопроект, который обеспечит защиту, надлежащее восстановление для украинских бойцов после плена. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же провел совещание по итогам встречи с нашими людьми, которые были освобождены из российского плена. В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, гарантирование всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос – возвращение гражданских из плена. Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются. Также готовится законопроект, который дает защиту, надлежащее восстановление после плена, – относительно болезней, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как относительно болезней, которые были приобретены во время службы в Силах обороны 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных, а начальник ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов.

Надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем 

- добавил Зеленский.

Напомним

Кабинет министров Украины в среду, 30 июля, принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев.

Павел Башинский

Войнаполитика
Игорь Клименко
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина