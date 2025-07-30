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15 мільйонів для родин полеглих добровольців: уряд сформував механізм виплат

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Кабінет міністрів України 30 липня ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців. Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень, що виплачується поетапно: 1/5 одразу та 4/5 рівними частинами протягом 40 місяців.

15 мільйонів для родин полеглих добровольців: уряд сформував механізм виплат

Кабінет міністрів України у середу, 30 липня, ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців.

Про це пише УНН з посиланням на сайт уряду.

Кому надаються виплати

Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України

- сказано у повідомленні.

На сайті уряду повідомляється, що одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які спільно із Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у боротьбі з російськими загарбниками.

Зазначається, що виплати здійснюються родинам військових, які загинули:

  • з 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнення території загибелі;
    • з 26.03.2022 - якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії (перелік додається).

      Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводитьтся поетапно:

      • 1/5 - відразу;
        • 4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців.

          Грошові виплати сім’ям загиблих у полоні: в Міноборони пояснили, як будуть виплачуватися 15 млн грн29.07.25, 20:32 • 6716 переглядiв

          Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими

          - сказано у повідомленні.

          Як можна подати заяву на отримання допомоги:

          • звичайною поштою;
            • електронною поштою;
              • не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах.

                Окрім цього, визначено, що повинно робити Міністерство у справах ветеранів.

                Державна установа:

                • перевіряє дані;
                  • запитує інформацію про попередні виплати;
                    • може заслухати заявників, свідків;
                      • приймає рішення протягом 1 місяця.

                        Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх - а підтримує, захищає і вшановує гідно

                        - зазначили в КМУ.

                        Доповнення

                        Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою.

                        Павло Зінченко

                        ПолітикаФінанси
                        Збройні сили України
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