15 мільйонів для родин полеглих добровольців: уряд сформував механізм виплат
Київ • УНН
Кабінет міністрів України 30 липня ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців. Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень, що виплачується поетапно: 1/5 одразу та 4/5 рівними частинами протягом 40 місяців.
Кабінет міністрів України у середу, 30 липня, ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей полеглих українських військовослужбовців-добровольців.
Про це пише УНН з посиланням на сайт уряду.
Кому надаються виплати
Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України
На сайті уряду повідомляється, що одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які спільно із Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони брали участь у боротьбі з російськими загарбниками.
Зазначається, що виплати здійснюються родинам військових, які загинули:
- з 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнення території загибелі;
- з 26.03.2022 - якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії (перелік додається).
Загальна сума виплати становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводитьтся поетапно:
- 1/5 - відразу;
- 4/5 - рівними частинами протягом 40 місяців.
Грошові виплати сім’ям загиблих у полоні: в Міноборони пояснили, як будуть виплачуватися 15 млн грн29.07.25, 20:32 • 6716 переглядiв
Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги - вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими
Як можна подати заяву на отримання допомоги:
- звичайною поштою;
- електронною поштою;
- не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах.
Окрім цього, визначено, що повинно робити Міністерство у справах ветеранів.
Державна установа:
- перевіряє дані;
- запитує інформацію про попередні виплати;
- може заслухати заявників, свідків;
- приймає рішення протягом 1 місяця.
Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх - а підтримує, захищає і вшановує гідно
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою.