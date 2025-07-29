Грошові виплати сім’ям загиблих у полоні: в Міноборони пояснили, як будуть виплачуватися 15 млн грн

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що родини військових, які загинули у полоні, гарантовано отримають виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Він уточнив, що ці кошти будуть надходити сім’ям загиблих незалежно від причини смерті в полоні, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля в Telegram.

Деталі

Сім’ям військових, загиблих у полоні, гарантовано виплату 15 млн грн. Відповідний закон підписав Президент Володимир Зеленський. Під час воєнного стану грошова допомога надходитиме сім’ям незалежно від причини смерті воїна у полоні - повідомив міністр оборони.

Крім того, за словами Шмигаля, закон збільшує з трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можна отримати виплату у разі поранення чи захворювання, які призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Ці норми також розповсюджуються на звільнених з військової служби осіб, які частково втратили працездатність внаслідок цих же причин - уточнив Шмигаль.

Очільник Міноборони також уточнив, що закон чітко врегульовує питання фінансової підтримки українських воїнів та їхніх сімей.

Це справедливе визнання їхнього подвигу та сильний крок для того, аби підтримати тих, хто віддав найцінніше у війні за незалежність України - підкреслив Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою.

Президент підписав Закон 4498-IX, який розширює коло членів сімей загиблих військовослужбовців, що мають право на грошову допомогу, включаючи утриманців. Закон забезпечує виплати у випадках загибелі в полоні, інвалідності або часткової втрати працездатності.