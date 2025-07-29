Утриманці загиблих військових отримають допомогу від держави: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент підписав Закон 4498-IX, який розширює коло членів сімей загиблих військовослужбовців, що мають право на грошову допомогу, включаючи утриманців. Закон забезпечує виплати у випадках загибелі в полоні, інвалідності або часткової втрати працездатності.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає УНН.
Деталі
Законопроект 4498-IX уточнює, що до членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців належать також утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.
Йдеться про осіб, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Мета Закону - забезпечити більш справедливий підхід до надання соціальних гарантій для сімей, які втратили своїх рідних.
Нові положення закону передбачають виплати у наступних випадках:
- загибель або смерть військовослужбовців у полоні;
- встановлення інвалідності;
- часткову втрату працездатності без визнання
інвалідності.
Нагадаємо
Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Документи повернуто з підписом від Президента 25 липня 2025 року.