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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Утриманці загиблих військових отримають допомогу від держави: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Президент підписав Закон 4498-IX, який розширює коло членів сімей загиблих військовослужбовців, що мають право на грошову допомогу, включаючи утриманців. Закон забезпечує виплати у випадках загибелі в полоні, інвалідності або часткової втрати працездатності.

Утриманці загиблих військових отримають допомогу від держави: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає УНН.

Деталі

Законопроект 4498-IX уточнює, що до членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців належать також утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Йдеться про осіб, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Мета Закону - забезпечити більш справедливий підхід до надання соціальних гарантій для сімей, які втратили своїх рідних.

Нові положення закону передбачають виплати у наступних випадках:

  • загибель або смерть військовослужбовців у полоні;
    • встановлення інвалідності;
      • часткову втрату працездатності без визнання інвалідності.

        Нагадаємо

        Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Документи повернуто з підписом від Президента 25 липня 2025 року.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаПолітика
        Верховна Рада України
        Володимир Зеленський
        Україна
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