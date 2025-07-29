Утриманці загиблих військових отримають допомогу від держави: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає УНН.

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Законопроект 4498-IX уточнює, що до членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців належать також утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Йдеться про осіб, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Мета Закону - забезпечити більш справедливий підхід до надання соціальних гарантій для сімей, які втратили своїх рідних.

Нові положення закону передбачають виплати у наступних випадках:

загибель або смерть військовослужбовців у полоні;

встановлення інвалідності;

часткову втрату працездатності без визнання інвалідності.

Нагадаємо

Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Документи повернуто з підписом від Президента 25 липня 2025 року.