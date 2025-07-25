Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації 25 липня 2025

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про затвердження президентських указі про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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"25.07.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження обох документів.

Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану на 90 днів

Першим (№13471), згідно з пояснювальною запискою, пропонується "продовжити з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий (№13472), відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 7 серпня 2025 року на 90 діб".

Це, як повідомляли у депутатському корпусі, 16-е схвалення продовження воєнного стану. Рішення набере чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, до 5 листопада.

Рада в 16-й раз продовжила воєнний стан - нардеп