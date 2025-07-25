Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації 25 липня 2025

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
10:08 • 4094 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
09:34 • 10645 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
09:03 • 22776 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
08:28 • 19297 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
07:59 • 22977 перегляди
Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський
24 липня, 18:46 • 59654 перегляди
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 190863 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
24 липня, 11:05 • 111516 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 168524 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
24 липня, 07:16 • 100080 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
45%
748мм
Популярнi новини
Луганськ перетворюється на смітник: окупанти запроваджують штрафи за сміття замість його вивезення - ЦНС25 липня, 00:49 • 37134 перегляди
Трамп скасував фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення на 9 мільярдів доларів25 липня, 01:43 • 25161 перегляди
В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо05:59 • 9586 перегляди
Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція06:08 • 28723 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 21576 перегляди
Публікації
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 22101 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 52225 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 72712 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду24 липня, 16:23 • 90900 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 190918 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Стефанчук
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Харків
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 213196 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 329294 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 410845 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 413109 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 400222 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Brent
БМ-21 «Град»
БМ-30 «Смерч»

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації 25 липня 2025

Київ • УНН

 • 4120 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Документи повернуто з підписом від Президента 25 липня 2025 року.

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про затвердження президентських указі про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"25.07.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження обох документів.

Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану на 90 днів14.07.25, 10:27 • 3685 переглядiв

Першим (№13471), згідно з пояснювальною запискою, пропонується "продовжити з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий (№13472), відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 7 серпня 2025 року на 90 діб".

Це, як повідомляли у депутатському корпусі, 16-е схвалення продовження воєнного стану. Рішення набере чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, до 5 листопада.

Рада в 16-й раз продовжила воєнний стан - нардеп15.07.25, 13:29 • 3566 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9