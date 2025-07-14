Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану на 90 днів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Пропозиція передбачає продовження на 90 днів.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
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Законопроекти 13471 (Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні") і 13472 (Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації") опубліковані на сайті Верховної Ради.
На цьому пленарному тижні Парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за них. Відповідно продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року
Нагадаємо
Через російські ракетні і дронові атаки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні перейдуть на мобільно-пересувний елемент роботи. Також буде посилено роботу ТЦК у цифровому форматі, щоб уникнути скупчень військовозобов’язаних.