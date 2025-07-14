Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Законопроекти 13471 (Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні") і 13472 (Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації") опубліковані на сайті Верховної Ради.

На цьому пленарному тижні Парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за них. Відповідно продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року